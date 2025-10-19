Lüks otelin havuzunda timsah paniği! Yetkililer alarma geçti

Avustralya'nın Port Douglas şehrinde bulunan lüks bir otelin havuzunun dibinde timsah görüldü. Hareketsiz bir şekilde yatan timsahın görüntülerini çeken bir TikTok kullanıcısı, "Kimseyi korkutmak istemem ama otelin havuzunda bir timsah var" ifadelerini kullandı.

'HAVUZDAN UZAK DURUN!'

Görüntülerde de havuzun içindeki timsah ve havuz kenarında birkaç kişi olduğu, kimsenin havuza girmediği görüldü. Bir otel çalışanı, Yahoo News'e yaptığı açıklamada, havuzda bir yavru timsah olduğunu doğruladı ve hayvanın taşınması sırasında otel misafirlerine havuzdan uzak durmalarını tavsiye ettiklerini aktardı.

Otel Müdürü Joseph Amerio, timsahın sabah erken saatlerde fark edildiğini ve havuzun hemen güvenlik şeridiyle kapatıldığını açıkladı.

''CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİRDİ!'

Yaban hayatı uzmanları ise timsahın yavru olmasına rağmen bu durumun ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor. Uzman isim Gary Pattinson, o büyüklükteki bir timsahın da oldukça hızlı davranabileceği ve güçlü bir çeneye sahip olabileceğini söyledi.

Öte yandan yetkililere göre, Avustralya’nın kuzeyinde 100 binden fazla tuzlu su ve daha az saldırgan olan tatlı su timsahı yaşıyor.