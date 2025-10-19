Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Lüks otelin havuzunda timsah paniği! Yetkililer alarma geçti

Avustralya'da lüks bir otelin havuzundaki timsah görenleri şoke etti. Yetkililer, alarma geçti ve timsah, kimseye zarar vermeden havuzdan çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 13:37

'nın Port Douglas şehrinde bulunan lüks bir otelin havuzunun dibinde timsah görüldü. Hareketsiz bir şekilde yatan timsahın görüntülerini çeken bir TikTok kullanıcısı, "Kimseyi korkutmak istemem ama otelin havuzunda bir timsah var" ifadelerini kullandı.

'HAVUZDAN UZAK DURUN!'

Görüntülerde de havuzun içindeki ve kenarında birkaç kişi olduğu, kimsenin havuza girmediği görüldü. Bir çalışanı, Yahoo News'e yaptığı açıklamada, havuzda bir yavru timsah olduğunu doğruladı ve hayvanın taşınması sırasında otel misafirlerine havuzdan uzak durmalarını tavsiye ettiklerini aktardı.

Lüks otelin havuzunda timsah paniği! Yetkililer alarma geçti

Otel Müdürü Joseph Amerio, timsahın sabah erken saatlerde fark edildiğini ve havuzun hemen güvenlik şeridiyle kapatıldığını açıkladı.

Lüks otelin havuzunda timsah paniği! Yetkililer alarma geçti

''CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİRDİ!'

Yaban hayatı uzmanları ise timsahın yavru olmasına rağmen bu durumun ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor. Uzman isim Gary Pattinson, o büyüklükteki bir timsahın da oldukça hızlı davranabileceği ve güçlü bir çeneye sahip olabileceğini söyledi.

Öte yandan yetkililere göre, Avustralya’nın kuzeyinde 100 binden fazla tuzlu su ve daha az saldırgan olan tatlı su timsahı yaşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nehrin kenarında yıkanan kadın timsaha yem oldu! Korkunç anlara şahit olanlar çaresiz kaldı
Kuzey Kore'de ormanlar sessizliğe bürünüyor: Açlıktan kaplan ve porsukları yiyorlar!
ETİKETLER
#otel
#timsah
#havuz
#avustralya
#Port Douglas
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.