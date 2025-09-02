Menü Kapat
Ekonomi
 02.09.2025

Denizlerde av sezonu bereketli başladı! Hamsi ve istavrit bolluğu.. İşte tezgah fiyatları

Balık sezonunun açılmasıyla İstanbul’da tezgahlar bereketlendi, hamsi ve istavrit bolluğu yaşanırke, balık tezgahlerındaki fiyatlar da belli oldu. İşte detaylar...

02.09.2025
02.09.2025
Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül’de kalkmasıyla birlikte ’daki tezgahları doldu taştı. Tezgahlarda çeşitliliğin arttığı görülürken, özellikle hamsi ve istavritin bol olması dikkat çekti.

Denizlerde av sezonu bereketli başladı! Hamsi ve istavrit bolluğu.. İşte tezgah fiyatları

BALIK FİYATLARI NE KADAR?

Bu balık sezonuna hamsi ve istavrit bolluğuyla girdiklerini belirten balıkçı Hüseyin Kalyoncu, ‘‘1 Eylül itibariyle ‘Vira Bismillah’ dedik. Bu sezon palamut ile başlayamadık, geçen sene palamut bolluğu vardı. Sezona hamsi ve istavrit ile başladık. Tezgahlarda çeşit olarak bolluk var. Hamsi ve istavritin kilosu 200-250 lira, palamut 350-400 lira, çupra 200 liradan başlıyor. Geçen sene daha ucuz fiyatlardan başlamıştık, bu sene biraz fiyat artışı da var" dedi.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ DE BEKLENİYOR

Önümüzdeki günlerde tezgahlarda daha fazla bolluk görüleceğini ifade eden balıkçı Ömer Satıcı ise şöyle konuştu: ‘‘Balık sezonunun açılmasıyla her balıkta bolluk olmuyor. Bu sene hamsi ve istavrit bolluğuyla sezonu açtık. En ucuz balığın kilosu 200-250 lira. Palamut balığı ise henüz gelmeye başlamadı. Önümüzdeki günlerde diğer balık türlerinde de bolluk görmeye başlayabiliriz’’

