Deutsche Bank uyardı: Dev borsa 5 şirkete mi teslim oldu?

ABD borsalarının gösterge endeksi S&P 500 dün yüzde 0,69 gerilerken, yapay zekâ devi Nvidia’daki kayıp bunun iki katını aştı. Şirketin hisseleri yüzde 1,95 değer kaybetti. Uzun vadeli tahvil getirilerindeki artış da piyasalardaki gerginliği artırdı; yatırımcıların devlet tahvillerine güveninde zayıflama olduğu yorumları yapılıyor.

Deutsche Bank’ın hazırladığı rapora göre, piyasalardaki en büyük soru işareti Nvidia’nın devasa büyüklüğü. Banka analistleri Jim Reir, Henry Allen ve Rajsekhar Bhattacharyya, “ABD hisseleri balonda mı?” sorusuna net bir yanıt vermekten kaçınsa da “Nvidia’nın piyasa değeri artık ABD, Çin, Japonya ve Hindistan dışındaki tüm ülkelerin borsalarının toplamından büyük” uyarısını yaptı.

BEŞ DEVİN GÖLGESİNDE

Nvidia, Microsoft, Alphabet, Apple ve Amazon… Bu beş şirket, S&P 500’ün toplam değerinin yüzde 30’unu oluşturuyor. 2000 yılındaki dotcom balonunda en büyük beş şirketin ağırlığı bugünkünün yarısından daha düşüktü.

Analistler, “ABD borsaları, diğer ülke piyasalarına göre tarihsel olarak hiç görülmemiş seviyelerde fiyatlanıyor. ABD, ikinci sıradaki Çin’in yaklaşık beş katı, Avrupa’nın büyük borsalarının ise 20 katı büyüklüğe ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.

BALON MU, YENİ NORMAL Mİ?

Deutsche Bank raporunda, bu tabloya bakarak hemen bir balon var demenin kolay olmadığını, ancak piyasaların daha önce hiç girilmemiş bir bölgede olduğunun altı çiziliyor. Analistlere göre, borsanın performansı artık büyük ölçüde birkaç şirkete bağlı olacak.

G7 ülkeleri içinde balon riski taşıdığı söylenebilecek tek piyasanın ABD olduğuna dikkat çekilen raporda, Avrupa ve diğer gelişmiş ekonomilerin hisse senedi piyasalarının ise hâlâ tarihi ortalamalara yakın seyrettiği vurgulandı.

İSTİHDAM RİSKİ ÖNE ÇIKIYOR

Peki ne ters gidebilir? Yanıt, ABD işgücü piyasasında saklı olabilir. EY-Parthenon Baş Ekonomisti Gregory Daco’ya göre, ağustos ayında tarım dışı istihdamda yalnızca 40 bin artış bekleniyor. Temmuz’da bu artış 73 bin olmuştu. İşsizlik oranının ise yüzde 4,3’e yükselerek Ekim 2021’den beri en yüksek seviyeye çıkacağı öngörülüyor.

Daco, “Şirketler, zayıf talep, artan maliyetler ve faiz oranlarının baskısıyla işe alımları sınırlıyor” dedi.

YATIRIMCILAR DİKEN ÜSTÜNDE

Borsalardaki oynaklığı ölçen VIX korku endeksi de son günlerde tırmanışa geçti. Dün yüzde 5,46 artan endeks, küresel yatırımcılara zorlu günler için uyarı niteliği taşıyor.