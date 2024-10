Dev kuruluş altın fiyatının geleceği seviyeyi açıkladı! O tarihte yüzde 10,2 artacak

21 Ekim 2024 14:34 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 14:44

Bank of America, Perşembe günü altının ons başına 2.696 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdığı sırada yükseliş yönlü bir not yayınladı. Bank of America analisti altının 2025'e kadar 3.000 dolara ulaşabileceğini söyledi.

Fed politikayı değiştirdikçe altın yükselişe geçiyor. Fed'in politika değişiklikleriyle birlikte yükselen enflasyon beklentileri altın fiyat beklentilerini de yukarı çekti. Faiz indirimleri enflasyon beklentilerinde artışa yol açtı, bu da reel getiriler üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürdü ve altının enflasyona karşı bir korunma aracı olarak cazibesini artırdı. BOFA ALTIN FİYAT TAHMİNİ Bank of America, yatırımcıların ve merkez bankalarının altına olan ilgilerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Analistler, altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşacağına dair öngörülerini tekrarladı. Bu da altın fiyatlarında yüzde 10,2'lik bir artış anlamına geliyor. Altın vadeli işlemlerinin zayıf ABD dolarına olumlu cevap vermeye devam etmesi ve ABD dolarının daha da zayıflayacağı yönündeki görüşümüze dayanarak, altın vadeli işlemlerinin 2025 yılı sonuna kadar yükselmesi bekleniyor. Bank of America analistleri yaptığı açıklamada "Altın, son kalan 'güvenli liman' varlığı olarak öne çıkıyor" değerlendirmesini yaptı. Bofa ayrıca ABD borcunun artmaya devam etmesi durumunda, Hazine arzının risk altında olduğu ve daha yüksek faiz ödemelerinin GSYH'ye oranının artacağını öngördü. Stratejistler, altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşacağı beklentisini koruyor.