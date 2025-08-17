Menü Kapat
Editor
Editor
 Onur Kaya

Tarlada hasat başladı: Kilosu 100 TL! Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 75'ini karşılıyor

Türkiye'nin bereketli topraklarından Hatay'ın Arsuz ilçesinde ata tohumuyla üretilen maydanoz tohumunda hasat başladı. Türkiye'nin maydanoz tohumu ihtiyacının yüzde 75'inin karşılandığı coğrafyadaki üreticiler bu yıl verimden memnun. Dönüm başına 50-100 kilo ürün elde edilen maydanoz tohumunun kilosu 100 TL'den satılıyor ve yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 06:03
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 06:03

Türkiye'nin en bereketli topraklarının yer aldığı illerimizden olan 'da yaz sezonunda ürün çeşitliliği artıyor. 2 yıl önce depremle sarsılan şehrin yeniden ayağa kalkması için önemli bir role sahip olan , bölge halkına umut olmaya devam ediyor. Vatandaşın gelir kaynağı olan ürünlerden biri de maydanoz tohumu...

Tarlada hasat başladı: Kilosu 100 TL! Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 75'ini karşılıyor

DEDEDEN KALMA ATA TOHUMU

ilçesi Üçgüllük Mahallesi sakinlerinden Satmaz ailesi, 40 dönümlük tarlada dededen kalma ata tohumuyla maydanoz tohumu üretimini sürdürüyor. Hasadı yapılan maydanoz tohumunun tarladan kilosu 100 TL'den alıcı bulurken, bu yıl üretici verim kalitesinden memnun. Türkiye'nin yüzde 75'lik maydanoz tohumunun üretildiği Arsuz bölgesi adeta yerli tohumlarla üretime yön veriyor.

Tarlada hasat başladı: Kilosu 100 TL! Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 75'ini karşılıyor

TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ YÜZDE 75'İNİ KARŞILIYOR

Bu işin kendilerine dedelerinden kaldığını söyleyen 27 yaşındaki Muhlis Satmaz, "Tohumumuz tamamen ata tohumu, dışarıdan hiçbir şekilde oynanmamış. Öncelikle yeşillik olarak Türkiye genelinde satışını yapıyoruz. Ülke genelindeki tohum ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'i Hatay'ın Arsuz ilçesinden karşılanıyor. Bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte maydanoz tohuma kalkıyor. Bu dönemde biçimini yapıp, arkamızda gördüğünüz eleme makineleriyle temizleyerek piyasaya sunuyoruz" diye konuştu.

Tarlada hasat başladı: Kilosu 100 TL! Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 75'ini karşılıyor

BİR DÖNÜMDEN 50-100 KG HASAT

Ürünün Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini ifade eden Muhlis Satman, "Üç büyük mahallede toplam 3-4 bin dönüm, Arsuz'un tüm mahallelerinde ise 5-6 bin dönüm maydanoz üretimi var. Bakımını, sulamasını kendimiz yapıyoruz. Hava şartları zaman zaman olumsuz olsa da bu yıl geçen seneye göre verim daha yüksek. Geçen sene dönüm başına 50 kilo aldığımız tarladan bu sene 50-100 kilo arası ürün elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarlada hasat başladı: Kilosu 100 TL! Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 75'ini karşılıyor

TARLADA KİLOSU 100 TL

Maydanoz tohumundan elde edilen gelire ilişkin de bilgi veren Satman, "Şu an piyasaya sunduğumuz fiyat kilo başına 100 TL. Köyümüzde bu ürünün ticaretini yapan bir abimiz var, o da Türkiye'nin dört bir yanına satışını sağlıyor. Ankara, Eskişehir, Mersin ve doğu illerine kadar ulaştırıyoruz. Hasat döneminde sabah saat 6'da başlıyoruz, gece 1-2'ye kadar çalışıyoruz. 40 dönümlük arazimizden yaklaşık 100 kilo civarında tohum elde etmeyi hedefliyoruz. Ayrıştırma işlemini ise özenle yapıyoruz. İçinde yabancı ot kalmaması için tohumu üç kez elekten geçiriyoruz. Böylece müşterimiz sadece temiz maydanoz tohumu alıyor" dedi.

Tarlada hasat başladı: Kilosu 100 TL! Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 75'ini karşılıyor
