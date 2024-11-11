Dolar sat TL al: Tavsiye Fransızlardan geldi! Faiz indirimi için de tarih verildi

11 Kasım 2024 17:35 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:39

Avrupa'nın dev bankası Societe Generale dolar sat TL al tavsiyesinde bulundu. Kurum Merkez Bankası'nın da 2025 yılının ilk 3 aylık seyrinde de faiz indirimine gitmeyeceğini söyledi. Ekonomist Muhammet Bayram ise 'Doların bundan sonraki seyri ne olur?' sorusuna cevap verdi. Faiz indirimleri için de tarih verdi.

Analistlere göre Trump yönetimi doların güçleneceği bir yönetim olacak. Fransız banka Societe Generale, yüzde 8 getiri hedefiyle dolar/TL'de kısa pozisyon önerdi. "Zarar kes" seviyesinin ise 35,05 lira olduğunu açıkladı.

FRANSIZLARDAN TL'DE ALIM TAVSİYESİ

Societe Generale, yatırımcılarına TL'de alım yapmaları tavsiyesinde bulundu. SocGen analistleri, 34,36 liradan dolar satılmasını ve TL'ye geçilmesini önerirken tavsiye süresinin de 3 ay olduğu açıkladı.

SocGen, dolarda gerçekleşebilecek olası bir artışta 35,05 TL için zarar-kes önerdi.

DOLAR KAÇ OLACAK 2025?

Ekonomist Muhammet Bayram ise 'Doların bundan sonraki seyri ne olur?' sorusuna cevap verdi. İşte açıklamaları;

"Trump yönetiminin güçlü dolar ve Amerikan ekonomisini önceleyen bir politika benimsiyor. Biz Aslında Trump'ın her ne kadar siyasi olarak ne yapabileceğini öngöremesek de ekonomik olarak rotasını tahmin ediyoruz. Burada altının seyri de önemli olacak. Çünkü FED'in faiz indirilmesiyle beraber biz altında hep düşüşü öngörüyorduk. Ama Trump'ın hem doları önceleyen hem de bitcoin'i önceleyen politikalarıyla beraber FED faiz indirmesine rağmen altında bir miktar daha aşağı yönlü gevşemeyi gördük yani bir miktar daha aşağı doğru indi.

GRAM ALTIN DA YÜKSELECEK

Doların artmasıyla beraber ons fiyatının artacağından dolayı gram altında bir miktar yükseliş görebiliriz. Çünkü 2780'i gördü ons altın. 2600'lere kadar geriledi.

FED'in faiz indirim politikasının devam edeceği yönünde işaretler çok bariz. Burada beklentilerle beraber ekonomi politikası değişmiş olsa dahi FED de belki ayak uydurmak zorunda kalabilir ama altında da önümüzdeki dönemde yükselişin olabileceğini görüyoruz.

Societe Generale dolar sat TL al tavsiyesine bakacak olursak. Merkez Bankamızın yıl sonu enflasyon tahminini revize ettiğini gördük. Bu demek olacak ki enflasyonist ortam devam ediyor ve bununla beraber de hemen faiz indirilmeyecek.

FAİZ İNMEZSE MEVDUATLAR BORSAYA GÖRE YÜKSELECEK

Faiz inmezse de TL'deki yüksek reel getiri devam ettikçe borsaya rakip olacak TL mevduatları. Çünkü TL mevduatın getirisi borsaya göre daha hala yüksek seyrediyor. O yüzden borsadaki yükseliş faiz indirimine kadar hala sınırlı olacaktır. Ancak TL mevduatın getirisi önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek.

FAİZ İNDİRİMLERİ EN ERKEN ŞUBAT EN GEÇ MARTTA

Şu anda biliyorsunuz MB Başkanı Fatih Karahan'ın da açıklaması var. Biz yüzde 42'lik hedefimizi ocak sonu itibarıyla tutturabilceğiz. Yüzde 38'lik hedefimize mart ayı itibarıyla tutturabiliriz. Bu demek oluyor ki 3 aylık bir gecikme var. Biz ocakta beklediğimiz faiz indirimini en erken şubat en geç martta görebileceğiz. Çünkü bu kadar politika değişikliği ile beraber bu acı reçete uygulandı. Finansal bir sıkılaşma öngörüldü ve sıkılaşmanın meyvelerini düşen enflasyonla beraber almamız lazım ki faiz indirebilirim."