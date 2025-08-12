Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

Dolar kuru küçük ama istikrarlı adımlarla 41 TL sınırına doğru yükselişini sürdürüyor. Euro ve sterlin kurları da benzer bir seyir izliyor. Peki bugün dolar kaç TL? İşte 12 Ağustos 2025 Salı güncel döviz fiyatları.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 07:01
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 07:06

Yeni haftanın ikinci işlem gününde, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) geçen hafta aldığı faiz kararı uluslararası para piyasalarında etkisini korurken, Türkiye’de haftaya temkinli bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta boyunca sınırlı artışla 40,70 bandında seyreden dolar için 41 TL eşiğinin bu hafta aşılıp aşılmayacağı merak ediliyor. Euro ve sterlin kurları da doların hareketleriyle paralel olarak yatırımcıların yakın takibinde.

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

12 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,7079 TL

Satış: 40,7261 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

12 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,2939 TL

Satış: 47,3979 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

12 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 54,7143 TL

Satış: 54,7635 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

12 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı


ETİKETLER
#dolar kuru
#euro kuru
#Güncel Döviz Kurları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.