Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

İstanbul
Yeni haftanın ikinci işlem gününde, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) geçen hafta aldığı faiz kararı uluslararası para piyasalarında etkisini korurken, Türkiye’de dolar kuru haftaya temkinli bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta boyunca sınırlı artışla 40,70 bandında seyreden dolar için 41 TL eşiğinin bu hafta aşılıp aşılmayacağı merak ediliyor. Euro ve sterlin kurları da doların hareketleriyle paralel olarak yatırımcıların yakın takibinde.
Alış: 40,7079 TL
Satış: 40,7261 TL
Alış: 47,2939 TL
Satış: 47,3979 TL
Alış: 54,7143 TL
Satış: 54,7635 TL