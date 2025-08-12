Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

Yeni haftanın ikinci işlem gününde, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) geçen hafta aldığı faiz kararı uluslararası para piyasalarında etkisini korurken, Türkiye’de dolar kuru haftaya temkinli bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta boyunca sınırlı artışla 40,70 bandında seyreden dolar için 41 TL eşiğinin bu hafta aşılıp aşılmayacağı merak ediliyor. Euro ve sterlin kurları da doların hareketleriyle paralel olarak yatırımcıların yakın takibinde.

12 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,7079 TL

Satış: 40,7261 TL

12 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,2939 TL

Satış: 47,3979 TL

12 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 54,7143 TL

Satış: 54,7635 TL

12 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI



