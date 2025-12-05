Dolar tırmanışa geçti, euro düşüşte! İşte 5 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 5 Kasım Cuma günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 5 Aralık 2025 Cuma güncel döviz kuru...
Alış (TL): 42,5137
Satış (TL): 42,5342
Alış (TL): 49,5480
Satış (TL): 49,6229