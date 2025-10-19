Dolar ve euro kurunda yükseliş! Kritik seviye aşıldı: İşte 19 Ekim 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. Dolar ve euro kuru 19 Ekim Pazar gününü yükselişle açtı. Dolar 42,01 liradan alınırken, euro 49,08 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 19 Ekim güncel fiyatlar...

19 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,78 (Alış) - 42,01 (Satış)

EURO: 48,72 (Alış) - 49,08 (Satış)

STERLİN: 56,40 (Alış) - 56,68 (Satış)

1 DOLAR = 42,01 TL