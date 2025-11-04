Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
19°
Ekonomi
Editor
 Özge Sönmez

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Kasım döviz kuru, euro, dolar fiyatı

Alım-satım yapan vatandaşlar ve yatırımcılar döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. Dolar günü 42,0846 TL'den Euro ise 48,5546 TL'den açtı. Peki Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 4 Kasım Salı 2025 güncel döviz kurları...

Haber Merkezi
04.11.2025
07:28
04.11.2025
07:28

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte 4 Kasım Salı güncel ve piyasalardaki son durum…

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Kasım döviz kuru, euro, dolar fiyatı

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM NE?

Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 42,0616 (alış) 42,0846'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,5546 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Kasım döviz kuru, euro, dolar fiyatı

PİYASALAR GÜNÜ NASIL KAPATMIŞTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), doların dünkü efektif kurunu alışta 41,9457, satışta 42,1138 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8629, satışta 42,0307 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1509, sterlin/dolar paritesi 1,3121 ve dolar/yen paritesi 154,023 düzeydi.

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Kasım döviz kuru, euro, dolar fiyatı

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 64,3 dolardan işlem görmüştü.

Altında sert düşüş! Çeyrek altın fiyatları bir anda çakıldı: İşte 4 Kasım 2025 güncel altın fiyatları
TGRT Haber
