Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Kasım döviz kuru, euro, dolar fiyatı

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte 4 Kasım Salı güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM NE?

Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 42,0616 (alış) 42,0846'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,5546 TL seviyelerinde seyrediyor.

PİYASALAR GÜNÜ NASIL KAPATMIŞTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 41,9457, satışta 42,1138 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8629, satışta 42,0307 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1509, sterlin/dolar paritesi 1,3121 ve dolar/yen paritesi 154,023 düzeydi.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 64,3 dolardan işlem görmüştü.