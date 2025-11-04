Altında sert düşüş! Çeyrek altın fiyatları bir anda çakıldı: İşte 4 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 52 haftadır yukarı yönlü bir ilerleyiş gösteren altın fiyatları güne yine düşüşle başladı. Dün toparlanma eğiliminde olan altın fiyatları bir anda çakıldı. Dün günü 5 bin 425,67 TL'den açan gram altın, bugün 5 bin 385,42 TL seviyesine kadar geriledi. Çeyrek altın ise 9 bin 083,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Kasım altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.384,66

Satış: 5.385,42

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.000,00

Satış: 9.083,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.000,00

Satış: 18.155,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 35.890,00

Satış: 36.166,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.988,39

Satış: 3.988,89