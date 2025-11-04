Tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazası bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden oldu.

OTOMOBİL TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Kütahya-Tavşanlı yolu 12. kilometresinde Şahmelek Rampası Mevkii'nde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan İbrahim Aras (51) idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Ahmet İ. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

ÖLÜ VE YARALI VAR

Feci kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İbrahim Aras olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü Ahmet İ. ise yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Vefat eden İbrahim Aras'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.