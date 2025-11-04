Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Konyaspor Recep Uçar ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ligde alınan beşinci mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.

Konyaspor Recep Uçar ile yollarını ayırdı
'e iki galibiyetle başlayan ancak sonraki mağlarda inişli çıkışlı grafik sergileyerek 14 puanla 8'inci sıraya gerileyen 'da fatura kesildi. Yeşil beyazlı ekip, ile yollarını ayırdı.

KONYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Konyaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Konyaspor Recep Uçar ile yollarını ayırdı

RECEP UÇAR İLE 37 MAÇTA 14 GALİBİYET

2024-2025 sezonunun 11. haftasında göreve başlayan Uçar, bu sezonun 11. haftasında takımdan ayrıldı. Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'un başında 37 maça çıkan Uçar, bu maçlarda 14 , 7 beraberlik ve 16 aldı.

Yeşil beyazlı ekip bu maçlarda 50 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde 49 gol gördü.

Konyaspor Recep Uçar ile yollarını ayırdı

GEÇEN SEZON 'YARI FİNAL' BAŞARISI

Konyaspor geçen sezonu 46 puanla 11. sırada tamamlarken, bu sezon ise 11. haftası oynanan Trendyol Süper Lig'de 14 puanla 8. sırada yer aldı. Recep Uçar'ın başında olduğu Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, geçen sezon yarı final oynama başarısı gösterdi.

Konyaspor Recep Uçar ile yollarını ayırdı
ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#konyaspor
#teknik direktör
#mağlubiyet
#galibiyet
#Recep Uçar
#Spor
