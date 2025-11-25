Dolar ve euro tırmanışa geçti! İşte 25 Kasım 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 25 Kasım Salı günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar ve euro günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 25 Kasım 2025 Salı güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 42,4258
Satış (TL): 42,4689
Alış (TL): 48,9162
Satış (TL): 48,9980