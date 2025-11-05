Dolar yükselişe geçti! İşte 5 Kasım 2025 güncel döviz kuru, euro, dolar fiyatı

Alım-satım yapan vatandaşlar ve yatırımcılar güncel döviz kurlarındaki gelişmeleri araştırmaya başladı. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 5 Kasım güncel fiyatlar...

Dolar endeksi 100'e doğru tırmanarak üç ayın en yüksek seviyelerinde gezindi. Fed yetkilileri, faiz indirimlerinin devam etmesi konusunda temkinli davranarak yatırımcıları ek gevşeme beklentilerini düşürmeye yöneltti. Fed yöneticisi Lisa Cook, işgücü piyasasındaki artan riskleri kabul etti ancak Aralık ayında bir faiz indirimini desteklemekten kaçındı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonun başlıca endişesi olmaya devam ettiğini söyledi.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM NE?

Dolar/TL saat 07.20 itibarıyla 42,0776 (alış) 42,1081'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,4233 TL seviyelerinde seyrediyor.