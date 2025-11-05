Altın fiyatları çakıldı! Gram altın bu seviyeye düştü: İşte 5 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. 52 haftadır süren yükselişin sonunda altın fiyatları adeta çakıldı. Altın toparlanma eğilimi gösterse de 5 Kasım Çarşamba gününü yine düşüşle açtı. Dün günü 5 bin 385,42 TL'den açan gram altın, bugün 5 bin 342,85 TL seviyesine kadar geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Kasım altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ(TL) 5.342,08

SATIŞ(TL) 5.342,85

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ(TL) 8.923,00

SATIŞ(TL) 9.020,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 36.599,00

SATIŞ(TL) 37.153,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ(TL) 4.979,64

SATIŞ(TL) 5.218,20

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.953,11

SATIŞ(USD) 3.953,60