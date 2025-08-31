Menü Kapat
30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Domatesi 8 liraya satıyor! Pazar fiyatına isyan edip herkesi davet etti

Elazığ’da 2 bin dönümde 600 işçinin emeğiyle toplanan domatesler, üreticinin çağrısıyla vatandaşlara tarladan 8 liraya satılıyor. Üretici, pazardaki 25 liralık fiyata tepki göstererek herkesi tarladan alışverişe davet etti.

’a bağlı Alatarla köyünde 2 bin dönüm araziye ekilen domateslerin hasadı hız kesmeden devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışına gönderilen domatesler, bölge ekonomisine katkı sağlarken, aynı zamanda Elazığlı vatandaşlara da tarladan doğrudan imkânı sunuluyor.

Domatesi 8 liraya satıyor! Pazar fiyatına isyan edip herkesi davet etti
Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor! Fiyatı altınla yarışıyor

ÜRETİCİDEN VATANDAŞA ÇAĞRI: “TARLADAN 8 LİRAYA ALIN”

fiyatlarının pazarda 25 liraya kadar çıktığını belirten üretici Murat Alınmış, vatandaşlara seslenerek, “Gelin tarlada topladığınız domatesleri 8 liraya alın” dedi. Alınmış, hem salçalık hem de kurutmalık domateslerin satışa sunulduğunu ifade ederek, ürünlerini hale de gönderdiklerini aktardı.

Domatesi 8 liraya satıyor! Pazar fiyatına isyan edip herkesi davet etti

“GÜNLÜK 20 TON DOMATES TOPLUYORUZ”

Tarladaki yoğun emek hakkında bilgi veren üretici Alınmış, “Domatesi tarlada 8 liraya veriyoruz. Kendileri gelip buradan alabilirler. Domates manavda 25 lira, onun yerine gelip 8 liraya buradan alsınlar. Saat sabah 07.00’da işe başlıyoruz, akşam 17.00–18.00 gibi bırakıyoruz. Şu anda bulunduğumuz tarlada 11 kişi çalışıyor. 2 bin dönüm alanda domates ekildi, hasat 1 buçuk ay daha sürecek. Günlük 20 ton domates topluyoruz, göndereceğimiz yere bağlı olarak değişiyor” ifadelerini kullandı.

#fahiş fiyat
#tarım
#satış
#üretim
#elazığ
#elazığ
#domates
#domates
#Yerel Ekonomi
#Ekonomi
