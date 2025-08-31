Domatesi 8 liraya satıyor! Pazar fiyatına isyan edip herkesi davet etti

Elazığ’a bağlı Alatarla köyünde 2 bin dönüm araziye ekilen domateslerin hasadı hız kesmeden devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışına gönderilen domatesler, bölge ekonomisine katkı sağlarken, aynı zamanda Elazığlı vatandaşlara da tarladan doğrudan satış imkânı sunuluyor.

ÜRETİCİDEN VATANDAŞA ÇAĞRI: “TARLADAN 8 LİRAYA ALIN”

Domates fiyatlarının pazarda 25 liraya kadar çıktığını belirten üretici Murat Alınmış, vatandaşlara seslenerek, “Gelin tarlada topladığınız domatesleri 8 liraya alın” dedi. Alınmış, hem salçalık hem de kurutmalık domateslerin satışa sunulduğunu ifade ederek, ürünlerini hale de gönderdiklerini aktardı.

“GÜNLÜK 20 TON DOMATES TOPLUYORUZ”

Tarladaki yoğun emek hakkında bilgi veren üretici Alınmış, “Domatesi tarlada 8 liraya veriyoruz. Kendileri gelip buradan alabilirler. Domates manavda 25 lira, onun yerine gelip 8 liraya buradan alsınlar. Saat sabah 07.00’da işe başlıyoruz, akşam 17.00–18.00 gibi bırakıyoruz. Şu anda bulunduğumuz tarlada 11 kişi çalışıyor. 2 bin dönüm alanda domates ekildi, hasat 1 buçuk ay daha sürecek. Günlük 20 ton domates topluyoruz, göndereceğimiz yere bağlı olarak değişiyor” ifadelerini kullandı.