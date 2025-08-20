Menü Kapat
27°
SON DAKİKA!
SON DAKİKA!
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Dünya devinde deprem: 11 yıllık CEO istifa mektubu yazdı

ABD’li perakende zinciri Target’ın 11 yıllık CEO’su Brian Cornell, satışlardaki gerileme ve yönetimin çeşitlilik politikalarından geri adım atmasıyla büyüyen tepkiler nedeniyle görevini bırakıyor.

Dünya devinde deprem: 11 yıllık CEO istifa mektubu yazdı
2014’te CEO koltuğuna oturan Cornell, Target’ı modern mağaza konsepti ve çevrimiçi yatırımlarla yeniden canlandırmıştı. Ancak son yıllarda tablo tersine döndü. Müşteri talebindeki düşüş, , Amazon ve Costco gibi devlerle artan şirketi zor durumda bıraktı.

YERİNE FİDDELKE GELİYOR

Şirket yönetimi dışarıdan bir isim yerine içeriden atama yaptı. 20 yıldır Target bünyesinde olan operasyon direktörü Michael Fiddelke, 1 Şubat 2026 itibarıyla CEO’luk görevini devralacak.

HİSSELER SERT DÜŞTÜ

Target, çarşamba günü satışlarının üst üste üçüncü çeyrekte de gerilediğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından hisseler piyasa öncesi işlemlerde yüzde 8 değer kaybetti. 2025 boyunca Target, S&P 500 endeksinde en kötü performans sergileyen şirketlerden biri oldu.

ETİKETLER
#amazon prime
#rekabet
#walmart
#Target
#Ceolık
#Michael Fiddelke
#Satış Düşüşü
#Ekonomi
