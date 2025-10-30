Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Dünya tarihinin en büyük halka arzı için geri sayım

Yapay zeka devi OpenAI, 1 trilyon dolara ulaşabilecek bir değerleme üzerinden halka arz hazırlıklarına başladı. Bu adım, teknoloji tarihinin en büyük halka arzlarından biri olabilir.

Yapay zekâ alanında son yılların en büyük çıkışını yapan , şimdi bambaşka bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Şirket, 1 trilyon dolara kadar çıkabileceği konuşulan bir değerleme üzerinden (IPO) planlarını başlattı. Konuya yakın kaynaklar, bu hamlenin tarihine geçebileceğini söylüyor.

2026’NIN İKİNCİ YARISINDA BAŞVURU PLANI

Kaynaklara göre OpenAI, 2026’nın ikinci yarısında menkul kıymetler düzenleyicilerine resmi başvuruyu yapmayı hedefliyor. Şirketin amacı, en az 60 milyar dolar sermaye toplamak — ama bazı analistler bu rakamın çok daha yukarılara çıkabileceğini düşünüyor.

Dünya tarihinin en büyük halka arzı için geri sayım

Tabii bu planların, piyasa koşullarına ve şirketin büyüme hızına göre değişebileceği de konuşuluyor. Yani süreç biraz esnek, hatta belirsizlik payı da var.

Dünya tarihinin en büyük halka arzı için geri sayım

2027 HEDEFİ AMA SÜREÇ HIZLANABİLİR

OpenAI’nin Mali İşler Direktörü Sarah Friar, şirket içinde yaptığı bir görüşmede, “2027 yılı içinde borsada işlem görmeyi hedefliyoruz” dedi. Ancak piyasa beklentileri ve yatırımcı ilgisi o kadar yüksek ki, bazı danışmanlar bu sürecin 2026 sonuna bile çekilebileceğini öngörüyor.

Dünya tarihinin en büyük halka arzı için geri sayım

OPENAI TEMKİNLİ: “HALKA ARZ ODAK NOKTAMIZ DEĞİL”

Şirket cephesinden yapılan açıklama ise oldukça temkinliydi. Bir OpenAI sözcüsü, “Halka arz şu anda odak noktamız değil, bu nedenle belirlenmiş bir tarihimiz yok. Amacımız, herkesin yapay genel zekâdan (AGI) faydalanabileceği kalıcı bir iş modeli oluşturmak” dedi

