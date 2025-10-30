Dünya tarihinin en büyük halka arzı için geri sayım

Kategoriler
Yapay zekâ alanında son yılların en büyük çıkışını yapan OpenAI, şimdi bambaşka bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Şirket, 1 trilyon dolara kadar çıkabileceği konuşulan bir değerleme üzerinden halka arz (IPO) planlarını başlattı. Konuya yakın kaynaklar, bu hamlenin teknoloji tarihine geçebileceğini söylüyor.
Kaynaklara göre OpenAI, 2026’nın ikinci yarısında menkul kıymetler düzenleyicilerine resmi başvuruyu yapmayı hedefliyor. Şirketin amacı, en az 60 milyar dolar sermaye toplamak — ama bazı analistler bu rakamın çok daha yukarılara çıkabileceğini düşünüyor.
Tabii bu planların, piyasa koşullarına ve şirketin büyüme hızına göre değişebileceği de konuşuluyor. Yani süreç biraz esnek, hatta belirsizlik payı da var.
OpenAI’nin Mali İşler Direktörü Sarah Friar, şirket içinde yaptığı bir görüşmede, “2027 yılı içinde borsada işlem görmeyi hedefliyoruz” dedi. Ancak piyasa beklentileri ve yatırımcı ilgisi o kadar yüksek ki, bazı danışmanlar bu sürecin 2026 sonuna bile çekilebileceğini öngörüyor.
Şirket cephesinden yapılan açıklama ise oldukça temkinliydi. Bir OpenAI sözcüsü, “Halka arz şu anda odak noktamız değil, bu nedenle belirlenmiş bir tarihimiz yok. Amacımız, herkesin yapay genel zekâdan (AGI) faydalanabileceği kalıcı bir iş modeli oluşturmak” dedi