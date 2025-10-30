Hükümetin kapanması ABD ekonomisini sarsabilir

CBO, hükümetin kapanmasının 4, 6 ve 8 hafta sürdüğü üç farklı senaryoyu değerlendirerek ekonomiye etkisini hesapladı. Analize göre, kapanma federal harcamaları geciktiriyor ve büyümeyi doğrudan olumsuz etkiliyor.

Bu çeyrekte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 1 ila 2 puan arasında düşmesi bekleniyor. Kurum, kapanmanın sonunda ekonominin bir kısmını telafi etse bile, 7 ila 14 milyar dolar arasındaki zararın kalıcı olacağını öngörüyor.

MALİYET 14 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

CBO’ya göre, kapanma süresine bağlı olarak ekonomik kayıp 4 haftada 7 milyar, 6 haftada 11 milyar ve 8 haftada 14 milyar dolara kadar çıkabilir. Rapor, kapanmanın uzaması halinde etkilerin geçici olmaktan çıkıp daha derin ekonomik yaralar bırakabileceğini belirtiyor.

1 EKİM'DEN BERİ KAPALI

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle federal hükümet 1 Ekim’den bu yana kapalı.

Amerikan yasalarına göre, 1 Ekim’de başlayan mali yıl öncesinde bütçe onaylanmazsa, geçici bütçeyle harcamaların sürdürülmesi gerekiyor. Ancak bu kez geçici bütçe de Kongre'den geçemedi.

Sonuç olarak, hükümet "temel" hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurdu. Kamu çalışanlarının büyük bölümü ücretsiz izne çıkarılırken, orduda, istihbaratta, havaalanlarında ve hastanelerde görev yapanlar çalışmaya devam ediyor. Yine de bu çalışanlar, maaşlarını yeni bütçe kabul edilene kadar alamıyor.