Uyuşturucu operasyonunda mermiler havada uçuştu! Sokaklar kan gölüne döndü

Güney Amerika ülkesi olan Brezilya'da ülke tarihinin en ölümcül polis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre en az 132 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Eyalet polisi, iki aydan uzun bir süredir ayrıntılı bir şekilde plan yapıldığını ve dün büyük bir uyuşturucu çetesine bu planlar kapsamında baskınların düzenlendiğini ifade etti.

Polis, yapılan planı şüphelileri özel operasyon biriminin pusuda beklediği ormanlık bir yamaca sürmek için tasarlandığını söyledi.

Rio eyaletinin güvenlik şefi Victor Santos, düzenlediği basın toplantısında, "Operasyonun ölümcüllüğünün yüksek olması bekleniyordu ancak istenmiyordu" sözlerini dile getirdi.

Rio polis yetkilileri, şu ana kadar 4 polis memuru da dahil olmak üzere 120 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

POLİS İÇİN BU BİR İLK DEĞİL

Bu operasyon, ülke polisinin ilk kanlı baskını değil. Daha önce Jacarezinho semtinde 28 kişinin ölümüne yol açan 2021 baskını gerçekleşti. 1992 yılında, Sao Paulo polisi, bir hapishane isyanını bastırmak için Carandiru Cezaevi'ne baskın düzenlediğinde 111 kişi öldürülmüştü.

Dünkü operasyonun ardından, Rio'daki Penha mahallesinin sakinleri, gece boyunca çevredeki ormandan onlarca ceset toplayıp, 70'ten fazla cesedi ana caddenin ortasına sıraladı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Rio eyalet hükümeti, operasyonun, şehrin engebeli okyanus kıyısındaki arazisine yayılmış, yoksul ve yoğun nüfuslu yerleşim birimleri olan favelalardaki uyuşturucu ticaretini kontrol eden Comando Vermelho çetesini hedef alan şimdiye kadarki en büyük operasyon olduğunu söyledi.

Polis, operasyonda 113 şüphelinin gözaltına alındığını ve 118 adet ateşli silahın ele geçirildiğini bildirdi.

DEVLET BAŞKANININ HABERİ BİLE YOK

Adalet Bakanı Ricardo Lewandowski, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rio polisinin federal hükümete haber vermeden ve onu dahil etmeden "Son derece kanlı ve şiddetli" bir operasyon başlattığını öğrenince Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın şaşırdığını söyledi.

Bakan, Rio valisi ile görüşmeyi planladığını ve oradaki federal güvenlik görevlilerinin sayısını artırabileceğini söyledi.