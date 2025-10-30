Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Dünya Bankası'ndan çarpıcı altın tahmini: Emtia çakılacak, altın uçacak

Dünya Bankası, emtia fiyatları ve küresel piyasalara ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Banka, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayımladı. Rapora göre, petrol, buğday ve kahve gibi temel ürünlerin fiyatları düşecek, altın fiyatları ise fırlayacak. İşte detaylar...

30.10.2025
30.10.2025
saat ikonu 10:01

, küresel emtia fiyatlarının 2026'da 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin beklendiğini bildirdi. Banka, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayımladı. Raporda, emtia fiyatlarının 2026'da 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin beklendiğini ve bunun fiyatların art arda dördüncü yıl da düşmesi anlamına geldiği belirtildi.

Dünya Bankası'ndan çarpıcı altın tahmini: Emtia çakılacak, altın uçacak

Emtia fiyatlarının bu yıl ve gelecek yıl yüzde 7'şer gerilemesinin öngörüldüğü kaydedilen raporda, zayıf küresel ekonomik büyüme, artan fazlası ve süregelen politika belirsizliğinin bu düşüşte etkili olduğu aktarıldı.

GIDA FİYATLARI ULAŞILABİLİR OLACAK

Raporda, düşen enerji fiyatlarının küresel enflasyonun hafiflemesine yardımcı olurken, pirinç ve buğday fiyatlarındaki düşüşün bazı gelişmekte olan ülkelerde gıda fiyatlarının daha uygun hale gelmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

Dünya Bankası'ndan çarpıcı altın tahmini: Emtia çakılacak, altın uçacak

Son düşüşlere rağmen emtia fiyatlarının hala pandemi öncesi seviyelerin üzerinde olduğuna işaret edilen raporda, 2025 ve 2026 yıllarında fiyatların 2019'daki seviyelerinin sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 14 üzerinde kalmasının beklendiği kaydedildi.

Dünya Bankası'ndan çarpıcı altın tahmini: Emtia çakılacak, altın uçacak

PETROL FİYATLARI DÜŞECEK

Raporda, küresel petrol fazlasının bu yıl önemli ölçüde arttığı, bu fazlanın gelecek yıl 2020'deki son zirvenin yüzde 65 üzerine çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin artması, Çin'de petrol tüketiminin durağanlaşmasıyla küresel petrol talebinin daha yavaş arttığı belirtilen raporda, Brent tipi ham petrolün fiyatının bu yıl varil başına ortalama 68 dolardan 2026'da 60 dolara düşmesinin tahmin edildiği, bunun 5 yılın en düşük seviyesi olacağı kaydedildi.

Raporda, genel olarak enerji fiyatlarının 2025'te yüzde 12, 2026'da ise yüzde 10 gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Dünya Bankası'ndan çarpıcı altın tahmini: Emtia çakılacak, altın uçacak

GIDADA BÜYÜK GERİLEME

Gıda fiyatlarının da gerilediğine dikkat çekilen raporda, 2025'te yüzde 6,1, 2026'da ise yüzde 0,3'lük düşüş öngörüldüğü belirtildi. Raporda, rekor üretim ve ticaret gerilimleri nedeniyle soya fasulyesi fiyatlarının bu yıl düştüğü, gelecek iki yılda dengelenmesinin beklendiği, kahve ve kakao fiyatlarının ise arz koşullarının iyileşmesiyle 2026'da gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Dünya Bankası'ndan çarpıcı altın tahmini: Emtia çakılacak, altın uçacak

Gübre fiyatlarının girdi maliyetlerindeki artış ve ticaret kısıtlamalarının yansıması olarak 2025'te yüzde 21 artmasının, 2026'da ise yüzde 5 gerilemesinin beklendiği belirtilen raporda, bu yılki artışın çiftçilerin kar marjlarını daraltmasının ve gelecekteki mahsul verimine ilişkin endişeleri artırmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Dünya Bankası'ndan çarpıcı altın tahmini: Emtia çakılacak, altın uçacak

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK

Raporda, kıymetli metallerin ise bu yıl rekor seviyelere ulaştığına işaret edilerek, güvenli liman varlıklara olan talep ve merkez bankalarının alımlarının bu yükselişi desteklediği aktarıldı.

Dünya Bankası'ndan çarpıcı altın tahmini: Emtia çakılacak, altın uçacak

Ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altının fiyatının 2025'te yüzde 42 artmasının beklendiği belirtilen raporda, gelecek yıl da yüzde 5 artarak 2015-2019 ortalamasının neredeyse 2 katına çıkacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Dünya Bankası'ndan çarpıcı altın tahmini: Emtia çakılacak, altın uçacak

GÜMÜŞ REKOR KIRACAK

Raporda, fiyatlarının da bu yıl yüzde 34 artarak rekor bir yıllık ortalamaya ulaşmasının ve 2026'da da yüzde 8 artmasının beklendiği belirtildi.

Dünya Bankasının raporunda, tahmin dönemi boyunca küresel büyüme zayıf kalır, ticaret gerilimleri ve politika belirsizlikleri uzun sürerse emtia fiyatlarının beklenenden daha fazla düşebileceği ifade edildi.

