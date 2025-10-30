Menü Kapat
Yaşam
 30.10.2025

Trafikte 'imdat' diye bağırdığı anlar kan dondurdu! Polis ekipleri harekete geçti

Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda İzmir'de bir kadının trafikte seyir halinde olan araç penceresinden çıkarak 'İmdat' diye bağırması görenleri endişelendirdi. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından emniyet harekete geçti. Sürücü ve yolcuların tespit edilmesiyle gerçek ortaya çıktı.

Trafikte 'imdat' diye bağırdığı anlar kan dondurdu! Polis ekipleri harekete geçti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
10:02
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
10:02

Geçtiğimiz akşam saatlerinde Konak ilçesi Yeşildere Caddesi üzerinde, araç içerisinden bir kadının 'İmdat' diyerek yardım istediği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

KAÇIRMA DEĞİL KORSAN TAKSİ ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, aracın 35 CRV 769 plakalı olduğu ve sürücüsünün 35 yaşındaki H.D. olduğu belirlendi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından aracı kısa sürede yakalayan ekipler, 'İmdat' diyerek yardım isteyen kişinin 15 yaşındaki A.S.P., araçta teyzesi 22 yaşındaki B.T. ile birlikte korsan taksiyle yolculuk yaptıklarını tespit etti. Olayın teyze ile yeğen arasında korsan taksiyle seyahat ettikleri sırada yaşanan tartışma sebebi ile yaşandığı, herhangi bir ya da kötü muamelenin söz konusu olmadığı anlaşıldı.

Trafikte 'imdat' diye bağırdığı anlar kan dondurdu! Polis ekipleri harekete geçti

KORSAN TAKSİCİ VE TEYZEYE PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri, sürücü H.D.'ye korsan taşımacılıktan 46 bin 392 TL idari para cezası uygularken, araç 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca, korsan yolcu konumundaki B.T. adlı teyzeye de 3 bin 84 TL idari para cezası kesildi.

ETİKETLER
#izmir
#ceza
#emniyet
#kaçırma
#Korsan Taksi
#Yaşam
