Pes dedirten görüntüler! Yolu betonla kapladı

Hatay'da kırmızı ışıkta bekleyen beton mikseri yola beton döktü. Antakya'da gerçekleşen olayda trafikte seyreden 31 R 2130 plakalı mikser kırmızı ışıkta beklediği sırada yola beton döktü. Trafikteki sürücüler korna çalarak sürücünün durumu fark etmesini sağlamaya çalıştı. Ancak sürücü durumu fark etmeyince yol betonla kaplandı. Duruma tepki gösteren sürücüler o anları kamera kaydına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan incelemeler sonrası tespit edilen mikser sürücüsüne 2 bin 72 TL idari ceza uygulandı.