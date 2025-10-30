Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yeni elektrikli otomobiller piyasaya çıkıyor! İşte heyecanla beklenen modeller

Küresel otomobil yarışında elektrikli modeller sıkça üretilmeye başlandı ve rekabet arttı. Tüketici Raporlarına göre yakında piyasaya sürülecek heyecan verici elektrikli araçlar belli oldu. İşte beklenen elektrikli modeller...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 09:54

Küresel otomobil piyasasında elektrikli modeller her geçen gün teknolojisi yenilenerek satışa sunuluyor. ABD, Avrupa hatta Türkiye pazarında elektrikli otomobil satışları son 3 senede artış gösterdi.

ABD ve Avrupa’nın rekabetine Çin de ile dahil oldu. Türkiye ise ’u duyurarak Avrupa’da satış yapmaya başladı. Consumer Reports, önümüzdeki birkaç aydan birkaç yıla kadar satışa sunulacak yeni elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların bir listesini yayınladı.

AFEELA 1 SEDAN

Sony ve Honda'nın ilk ortak elektrikli aracı Afeela 1, 2026'da Kaliforniya'da yaklaşık 102.900 dolardan satışa sunulacak ve daha düşük fiyatlı bir versiyonu 2027'de gelecek. Dört tekerlekten çekişli sedan, yaklaşık 300 mil menzil ve düzinelerce sensörle desteklenen Seviye 2+ otonom sürüş özellikleri vaat ediyor.

Yeni elektrikli otomobiller piyasaya çıkıyor! İşte heyecanla beklenen modeller

ACURA RSX

Ohio'da üretilen tamamen elektrikli SUV yeni Acura RSX'in 2026 sonlarında 50.000-60.000 dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Yeni bir Honda EV platformu kullanacak olan araç, Acura'nın ASIMO işletim sistemini kullanacak ve çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ve hatta eviniz için yedek güç sunacak.

Yeni elektrikli otomobiller piyasaya çıkıyor! İşte heyecanla beklenen modeller

BMW İX3

Yeni nesil BMW iX3 SUV, 2026 yılının ortalarında piyasaya sürülecek ve fiyatı 54.000 ila 65.000 dolar arasında olacak. 640 km menzil ve yıldırım hızında şarj imkanı sunan araç, BMW'nin yeni elektrikli araç platformu üzerine inşa edilmiş ve daha akıllı dijital ekranlarla donatılmış.

Yeni elektrikli otomobiller piyasaya çıkıyor! İşte heyecanla beklenen modeller

HONDA 0 SUV

Honda'nın yeni nesil elektrikli araçları 0 SUV ve 0 Sedan, 2026'da piyasaya sürülmeye başlayacak. Her ikisi de Seviye 3 otomasyon sunacak ve Honda'nın yeni platformunda çalışacak. Fiyatlar henüz açıklanmadı, ancak Ohio'da yüksek teknolojili iç mekanlarla üretilecekler.

Yeni elektrikli otomobiller piyasaya çıkıyor! İşte heyecanla beklenen modeller

KİA E4

Kompakt elektrikli sedan Kia E4, 2026 başlarında yaklaşık 36.000-40.000 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. 530 mile kadar menzil, çift 12 inç ekran ve standart sürücü destek teknolojisi bekleniyor.

Yeni elektrikli otomobiller piyasaya çıkıyor! İşte heyecanla beklenen modeller

MERCEDES-BENZ CLA

Yeniden tasarlanan CLA sedan, 2025'in sonlarında elektrikli araç olarak, 2026'da ise hibrit olarak piyasaya sürülecek ve fiyatı 50.000 ila 68.000 dolar arasında olacak. Elektrikli model yaklaşık 560 km menzil ve ultra hızlı şarj vaat ediyor.

Yeni elektrikli otomobiller piyasaya çıkıyor! İşte heyecanla beklenen modeller

MERCEDES GLC EQ

2026 sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen GLC EQ'nun fiyatı yaklaşık 60.000-75.000 dolar olacak. Elektrikli SUV, yeni Mercedes batarya teknolojisi, 483 beygir gücünde çift motor ve yapay zeka destekli ses kontrolleriyle geliyor.

Yeni elektrikli otomobiller piyasaya çıkıyor! İşte heyecanla beklenen modeller

POLESTAR 4

2025 sonbaharında piyasaya sürülecek Polestar 4'ün başlangıç ​​fiyatı 56.400 dolardan başlıyor. Bu şık EV coupe, 544 beygir gücüne ve yaklaşık 480 kilometre menzile sahip ve arka cam yerine kameralar kullanıyor.

Yeni elektrikli otomobiller piyasaya çıkıyor! İşte heyecanla beklenen modeller

RİVİAN R2

Rivian'ın daha küçük SUV modeli R2, 2026 ortalarında yaklaşık 45.000-55.000 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Tüm versiyonlar en az 480 kilometre menzil vaat ediyor ve koltukları kamp veya eşya taşıma için düz bir şekilde katlanabiliyor.

Yeni elektrikli otomobiller piyasaya çıkıyor! İşte heyecanla beklenen modeller

SUBARU TRAİLSEEKER

Trailseeker E SUV, 2026 yılında yaklaşık 48.000-55.000 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. 420 km menzil, dört tekerlekten çekiş ve Tesla tarzı şarj bağlantısı sunuyor.

Yeni elektrikli otomobiller piyasaya çıkıyor! İşte heyecanla beklenen modeller

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toyota Corolla elektrikleniyor: İşte dünyanın en çok satan arabasının yeni hali
ETİKETLER
#togg
#byd
#elektrikli araçlar
#Automobile
#Ev Teknolojisi
#Otonom Sürme
#Yenilikçi Teknolojiler
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.