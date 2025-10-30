Yeni elektrikli otomobiller piyasaya çıkıyor! İşte heyecanla beklenen modeller

Küresel otomobil piyasasında elektrikli modeller her geçen gün teknolojisi yenilenerek satışa sunuluyor. ABD, Avrupa hatta Türkiye pazarında elektrikli otomobil satışları son 3 senede artış gösterdi.

ABD ve Avrupa’nın rekabetine Çin de BYD ile dahil oldu. Türkiye ise TOGG’u duyurarak Avrupa’da satış yapmaya başladı. Consumer Reports, önümüzdeki birkaç aydan birkaç yıla kadar satışa sunulacak yeni elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların bir listesini yayınladı.

AFEELA 1 SEDAN

Sony ve Honda'nın ilk ortak elektrikli aracı Afeela 1, 2026'da Kaliforniya'da yaklaşık 102.900 dolardan satışa sunulacak ve daha düşük fiyatlı bir versiyonu 2027'de gelecek. Dört tekerlekten çekişli sedan, yaklaşık 300 mil menzil ve düzinelerce sensörle desteklenen Seviye 2+ otonom sürüş özellikleri vaat ediyor.

ACURA RSX

Ohio'da üretilen tamamen elektrikli SUV yeni Acura RSX'in 2026 sonlarında 50.000-60.000 dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Yeni bir Honda EV platformu kullanacak olan araç, Acura'nın ASIMO işletim sistemini kullanacak ve çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ve hatta eviniz için yedek güç sunacak.

BMW İX3

Yeni nesil BMW iX3 SUV, 2026 yılının ortalarında piyasaya sürülecek ve fiyatı 54.000 ila 65.000 dolar arasında olacak. 640 km menzil ve yıldırım hızında şarj imkanı sunan araç, BMW'nin yeni elektrikli araç platformu üzerine inşa edilmiş ve daha akıllı dijital ekranlarla donatılmış.

HONDA 0 SUV

Honda'nın yeni nesil elektrikli araçları 0 SUV ve 0 Sedan, 2026'da piyasaya sürülmeye başlayacak. Her ikisi de Seviye 3 otomasyon sunacak ve Honda'nın yeni platformunda çalışacak. Fiyatlar henüz açıklanmadı, ancak Ohio'da yüksek teknolojili iç mekanlarla üretilecekler.

KİA E4

Kompakt elektrikli sedan Kia E4, 2026 başlarında yaklaşık 36.000-40.000 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. 530 mile kadar menzil, çift 12 inç ekran ve standart sürücü destek teknolojisi bekleniyor.

MERCEDES-BENZ CLA

Yeniden tasarlanan CLA sedan, 2025'in sonlarında elektrikli araç olarak, 2026'da ise hibrit olarak piyasaya sürülecek ve fiyatı 50.000 ila 68.000 dolar arasında olacak. Elektrikli model yaklaşık 560 km menzil ve ultra hızlı şarj vaat ediyor.

MERCEDES GLC EQ

2026 sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen GLC EQ'nun fiyatı yaklaşık 60.000-75.000 dolar olacak. Elektrikli SUV, yeni Mercedes batarya teknolojisi, 483 beygir gücünde çift motor ve yapay zeka destekli ses kontrolleriyle geliyor.

POLESTAR 4

2025 sonbaharında piyasaya sürülecek Polestar 4'ün başlangıç ​​fiyatı 56.400 dolardan başlıyor. Bu şık EV coupe, 544 beygir gücüne ve yaklaşık 480 kilometre menzile sahip ve arka cam yerine kameralar kullanıyor.

RİVİAN R2

Rivian'ın daha küçük SUV modeli R2, 2026 ortalarında yaklaşık 45.000-55.000 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Tüm versiyonlar en az 480 kilometre menzil vaat ediyor ve koltukları kamp veya eşya taşıma için düz bir şekilde katlanabiliyor.

SUBARU TRAİLSEEKER

Trailseeker E SUV, 2026 yılında yaklaşık 48.000-55.000 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. 420 km menzil, dört tekerlekten çekiş ve Tesla tarzı şarj bağlantısı sunuyor.