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 | Murat Makas

Dünyanın en çok petrol üreten ülkeleri açıklandı! O ülke İran ve Suudi Arabistan’ı geride bıraktı

Her gün dünyayı hareket ettiren, ekonomileri döndüren ve jeopolitik dengeleri belirleyen ham petrol, küresel enerji piyasasının vazgeçilmezidir. 2025 yılı verilerine göre, devasa petrol rezervleriyle milyarlarca varil üreten ülkeler belli oldu.

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Dünyanın en çok petrol üreten ülkeleri açıklandı! O ülke İran ve Suudi Arabistan’ı geride bıraktı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 12:00

, modern dünyanın kan damarıdır. Ulaşımdan sanayiye, tarımdan enerjiye kadar hayatımızın her alanında kritik bir rol oynar. Bu nedenle, bir ülkenin petrol üretim kapasitesi, sadece ekonomik gücünü değil, aynı zamanda uluslararası arenadaki siyasi ağırlığını da belirler. Küresel enerji güvenliği ve fiyat istikrarı, büyük ölçüde dünyanın en büyük petrol üreticilerinin stratejilerine ve üretim seviyelerine bağlıdır. 2025 yılı itibarıyla, uluslararası enerji ajanslarının raporları, bu devasa üretimi ve jeopolitik denklemi gözler önüne seriyor.

Dünyanın en çok petrol üreten ülkeleri açıklandı! O ülke İran ve Suudi Arabistan’ı geride bıraktı

EN ÇOK HAM PETROL ÜRETEN 10 ÜLKE

, genellikle günlük bazda "milyon varil gün" (MVG) veya İngilizce "million barrels per day (mbpd)" cinsinden ifade edilir. Bu rakam, bir ülkenin günde ne kadar ham petrol ve kondensat (doğal gazla birlikte çıkan hafif hidrokarbonlar) ürettiğini gösterir.

2025 yılı tahminlerine göre, dünyanın en çok ham petrol ve kondensat üreten 10 ülkesi şu şekildedir:

10. Kuveyt (Tahmini ~2.5 - 3.0 MVG)

Orta Doğu'nun önemli petrol üreticilerinden Kuveyt, üyesi olarak istikrarlı bir üretim kapasitesine sahiptir. Zengin rezervleri ve düşük üretim maliyetleriyle dikkat çeker.

Dünyanın en çok petrol üreten ülkeleri açıklandı! O ülke İran ve Suudi Arabistan’ı geride bıraktı

9. İran (Tahmini ~3.5 - 4.0 MVG)

Dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olan İran'ın üretimi, uluslararası yaptırımlar nedeniyle dalgalanma göstermektedir. Ancak potansiyel üretim kapasitesi çok yüksektir.

Dünyanın en çok petrol üreten ülkeleri açıklandı! O ülke İran ve Suudi Arabistan’ı geride bıraktı

8. Brezilya (Tahmini ~3.5 - 4.0 MVG)

Güney Amerika'nın en büyük petrol üreticisi olan Brezilya, özellikle açık denizdeki (offshore) petrol sahalarından elde ettiği üretimle küresel petrol sahnesinde yükselen bir güçtür.

Dünyanın en çok petrol üreten ülkeleri açıklandı! O ülke İran ve Suudi Arabistan’ı geride bıraktı

7. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (Tahmini ~4.0 - 4.5 MVG)

OPEC'in önemli üyelerinden BAE, büyük petrol rezervleri ve modern üretim tesisleriyle istikrarlı bir petrol üreticisidir. Ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ihracatına dayanmaktadır.

Dünyanın en çok petrol üreten ülkeleri açıklandı! O ülke İran ve Suudi Arabistan’ı geride bıraktı

6. Çin (Tahmini ~4.0 - 4.5 MVG)

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, kendi iç tüketimini karşılamak için önemli miktarda petrol üretmektedir. Ancak hızla artan talebi nedeniyle hala büyük bir petrol ithalatçısıdır.

Dünyanın en çok petrol üreten ülkeleri açıklandı! O ülke İran ve Suudi Arabistan’ı geride bıraktı

5. Irak (Tahmini ~4.5 - 5.0 MVG)

OPEC'in kilit üyelerinden Irak, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerinden birine sahiptir. Üretimi, altyapı yatırımları ve bölgesel istikrara bağlı olarak artış potansiyeli taşımaktadır.

Dünyanın en çok petrol üreten ülkeleri açıklandı! O ülke İran ve Suudi Arabistan’ı geride bıraktı

4. Kanada (Tahmini ~5.0 - 6.0 MVG)

Kuzey Amerika'nın önemli petrol üreticilerinden Kanada, özellikle Alberta eyaletindeki devasa petrol kumu (oil sands) rezervleriyle küresel üretimde üst sıralarda yer almaktadır.

Dünyanın en çok petrol üreten ülkeleri açıklandı! O ülke İran ve Suudi Arabistan’ı geride bıraktı

3. Rusya (Tahmini ~10.0 - 11.0 MVG)

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden Rusya, küresel enerji piyasasında kilit bir oyuncudur. Üretimi, Batı yaptırımları ve OPEC+ anlaşmaları gibi faktörlere göre dalgalanmalar gösterebilir.

Dünyanın en çok petrol üreten ülkeleri açıklandı! O ülke İran ve Suudi Arabistan’ı geride bıraktı

2. Suudi Arabistan (Tahmini ~12.0 - 13.0 MVG)

OPEC'in lideri ve küresel petrol piyasasının en büyük "salınım üreticisi" olan Suudi Arabistan, devasa petrol rezervleri ve üretim kapasitesiyle küresel petrol piyasasında dengeleyici bir rol oynar.

Dünyanın en çok petrol üreten ülkeleri açıklandı! O ülke İran ve Suudi Arabistan’ı geride bıraktı

1. Amerika Birleşik Devletleri (Tahmini ~18.0 - 20.0 MVG)

ABD, son yıllarda kaya petrolü (shale oil) üretimindeki devrim sayesinde dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumuna yükselmiştir. Teksas ve Kuzey Dakota gibi eyaletlerdeki kaya petrolü formasyonları, ABD'nin küresel enerji haritasındaki yerini değiştirmiştir. Bu rakam, genellikle ham petrol ve kondensatın toplamını ifade eder.

Dünyanın en çok petrol üreten ülkeleri açıklandı! O ülke İran ve Suudi Arabistan’ı geride bıraktı

PETROL PİYASASININ DİNAMİKLERİ NEYE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Petrol piyasası, birçok karmaşık faktörden etkilenen dinamik bir yapıya sahiptir:

OPEC+ Kararları: OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ve müttefikleri (özellikle Rusya) arasındaki üretim kesintileri veya artış kararları, küresel arzı ve dolayısıyla fiyatları doğrudan etkiler.

Jeopolitik Gelişmeler: Orta Doğu'daki çatışmalar, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi jeopolitik olaylar, petrol arzını ve fiyatlarını hızla etkileyebilir.

Küresel Talep: Dünya ekonomisinin büyümesi veya yavaşlaması, özellikle Çin ve Hindistan gibi büyük tüketicilerin talebi, petrol fiyatlarının yönünü belirler.

Teknolojik İlerleme: Kaya petrolü (shale oil) gibi yeni üretim teknolojileri, arzı artırarak piyasadaki dengeyi değiştirebilir.

Çevresel Politikalar: İklim değişikliğiyle mücadele ve yenilenebilir enerjiye geçiş politikaları, uzun vadede petrol talebini etkilemektedir.

ETİKETLER
#petrol
#döviz
#opec
#küresel ekonomi
#enerji piyasası
#Ham Petrol Üretimi
#Jeopolitik Etkiler
#Ekonomi
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