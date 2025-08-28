Düşük faizli kredi mi geliyor? Finansman desteği için bankalara çağrı

Ankara’da temaslarını sürdüren Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün Ankara Ticaret Odası (ATO) yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede öncelikli gündem, işletmelerin finansmana erişimi ve yeni kredi talepleri oldu.

“BANKALARIN DESTEĞİ HAYATİ”

ATO Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası politikalarının iş dünyası tarafından yakından takip edildiğini belirterek, finansal istikrarın sürdürülebilir ekonomik büyüme için kritik olduğunu vurguladı. Baran, ticari kartlara uygulanan taksit sayısının artırılması ve kart harcamalarının kredi sınırlamaları dışında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Baran, “İşletmelerin büyük bir kısmı hayatta kalma mücadelesi verirken, bankalar yüksek karlar elde ediyor. Kar amacıyla faaliyet gösterdiklerini biliyoruz; ancak bu dönemde bankaların da sorumluluk alarak işletmelerin finansman ihtiyacına cevap vermesi gerekiyor” dedi.

YENİ “NEFES KREDİSİ” TALEBİ

Baran, Nefes Kredisi uygulamasının işletmeler için adeta bir nefes olduğunu belirterek, ilk etabın ardından finansman talebinin sürdüğünü söyledi. KOBİ’lerin uygun maliyetle krediye erişmesinin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat açısından önemine dikkat çeken Baran, “Yeni bir Nefes Kredisi programı ile işletmelerimizin ekonomik katkısı artacak, ülke ekonomisine ivme kazandıracaktır” diye konuştu.

FİYAT İSTİKRARI VE DÜŞÜK FAİZ TALEBİ

Enflasyonla mücadelede TCMB’nin kararlılığı ve şeffaf politikalarının piyasaya güven verdiğini belirten Baran, iş dünyasının sağlıklı büyüme için fiyat istikrarına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Reel sektörün finansmana erişiminin en önemli konu olduğunu belirten Baran, banka faizlerinin TCMB faizleriyle uyumlu hale gelmesi için zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesini ve krediye yönelik sınırlamaların genişletilmesini talep etti. Finansman maliyetlerinin şirketlerin faaliyet döngüsünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Baran, bankaların daha düşük faizle yeniden vadelendirme seçeneklerini sunmasının işletmelerin sürdürülebilirliği için kritik olduğunu söyledi.

KONKORDATO UYGULAMASINA ELEŞTİRİ

Baran, döviz kuru politikasının özellikle ihracat odaklı sektörlerde maliyet baskısını artırdığını ve rekabet gücünü zayıflattığını dile getirdi. Ayrıca konkordato uygulamasının suiistimal edildiğini belirterek, “Normal olmayan yollarla konkordato ilan eden firmalar korunurken alacaklılar korunmuyor. Bu durum birçok firmanın iflasına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Toplantıya ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Yönetim Kurulu üyeleri Adem Ali Yılmaz, Nihat Uysallı, Halil İlik, Yasin Özyolu ve Ali İhsan Güçlü katıldı. Merkez Bankası’ndan ise Başdanışman Dr. Halil İbrahim Aydın, Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Ünal Seven, Genel Müdür İsmail Özkan, İletişim Genel Müdürü Fırat Bora Taş ve Genel Müdür Yardımcısı Mert Angılı katıldı.