Efsane borsacıdan son yılların en büyük hamlesi

Milyarder yatırımcı Warren Buffett, yine büyük bir satın almaya imza attı. Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, Occidental Petroleum’un petrokimya iştiraki OxyChem’i 9,7 milyar dolar nakit karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.
Bu alım, Berkshire’ın 2022’de sigorta şirketi Alleghany için ödediği 11,6 milyar dolardan sonraki en büyük satın alma oldu. Buffett’ın son dönemde enerji ve kimya sektörüne ilgisini artırması, bu anlaşmayla bir kez daha ortaya çıktı.
Satın alma haberinin ardından Occidental hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1,4 yükseldi. Anlaşmanın duyulması, yatırımcıların şirketin geleceğine dair güvenini de artırdı.
Occidental’in kimya birimi OxyChem, su arıtma, sağlık sektörü ve çeşitli ticari alanlarda kullanılan kimyasallar üretiyor. Şirket, özellikle ABD’de sanayinin önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.