Ekonomi
Avatar
Editor
 Murat Makas

Efsane yatırımcı Buffett’in 57 milyar dolarlık hatası

2015’te yapılan dev birleşme, 10 yıl sonra hüsranla sonuçlandı. Buffett’in “en acı yatırımlarından biri” olan Kraft Heinz, ikiye bölünüyor.

Efsane yatırımcı Buffett’in 57 milyar dolarlık hatası
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.09.2025
11:19
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
11:19

Dünyanın en büyük gıda devlerinden Kraft Heinz, resmen bölünme kararı aldı. Warren Buffett’in şirketi Berkshire Hathaway ve Brezilyalı yatırım fonu ’in 2015’te hayata geçirdiği “mega birleşme”, beklenen verimliliği sağlayamadı. Aksine, şirkete 57 milyar dolarlık (yaklaşık %60) bir değer kaybı yaşattı.

Açıklamanın ardından hisseler %7 düşerken, Buffett CNBC’ye “Brilliant bir fikir olmadı. Ama parçalamak da sorunu çözmeyecek” sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

Efsane yatırımcı Buffett’in 57 milyar dolarlık hatası

İKİ AYRI ŞİRKET

Kraft Heinz, 2026 sonuna kadar iki bağımsız halka açık şirkete bölünecek:

Global Taste Elevation Co.: Heinz ketçap, Kraft Mac & Cheese, Philadelphia krem peynir gibi sos ve süt ürünlerine odaklanacak.

North American Grocery Co.: Oscar Mayer, Kraft Singles, Maxwell House ve Lunchables gibi ABD pazarının klasik markalarını barındıracak. Bu şirketin başında mevcut CEO Carlos Abrams-Rivera olacak.

Yönetim Kurulu Başkanı Miguel Patricio, adımı “sermayeyi daha verimli yönetmek ve her markanın potansiyelini ortaya çıkarmak” için attıklarını söyledi.

Efsane yatırımcı Buffett’in 57 milyar dolarlık hatası

TÜKETİCİ İŞTAHI KAÇTI

2015 birleşmesinden bu yana şirket, 15 milyar dolarlık varlık silme (write-down) ile karşı karşıya kaldı. Asıl sorun ise tüketici alışkanlıklarındaki değişim oldu. İşlenmiş gıdalara olan ilgi hızla düşerken, Kraft Heinz’ın “eski” markaları yeni nesil tüketiciler için cazibesini yitirdi.

Analistler de bölünmenin sihirli bir çözüm olmayacağını söylüyor. TD Cowen’dan Robert Moskow’a göre “gıda devleri büyüklük avantajını çoğu zaman abartıyor.” Yahoo Finance yazarı Brian Sozzi ise “Daha fazla pazarlama desteği mucizevi bir ilaç değil” yorumunu yaptı.

Buffett, 2019’da açıkça “Kraft için fazla para ödedik” demişti. 3G Capital sessizce geri çekilirken, Berkshire Hathaway en büyük darbeyi alan ortak olarak kaldı.

