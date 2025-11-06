Menü Kapat
17°
 Serhat Yıldız

Ege Yapı’dan ModernYaka’da 60 ve 120 ay vade ve hemen teslim avantajıyla finansman fırsatı!

Ege Yapı, İstanbul’un yükselen bölgelerinden Ispartakule’de hayata geçirdiği ModernYaka projesinde başlattığı avantajlı finansman kampanyasıyla ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Peşinatsız, ara ödemesiz ve taşınmaya hazır hemen teslim avantajıyla sunulan kampanyada, yüzde 100’e varan kredi imkânı ile 60 ay vadede yüzde 1,89, 120 ay vadede yüzde 1,99 faiz oranı uygulanıyor. Küçükçekmece Gölü kıyısında konumlanan ModernYaka, geniş sosyal alanları, aile odaklı tasarımı ve ulaşım kolaylığıyla hem oturum hem yatırım için öne çıkıyor.

Ege Yapı’dan ModernYaka’da 60 ve 120 ay vade ve hemen teslim avantajıyla finansman fırsatı!
Ege Yapı, ’un hızla değer kazanan bölgelerinden Ispartakule’de geliştirdiği ModernYaka projesinde ev sahibi olmak isteyenler için avantajlı bir finansman kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yatırımcı ve alıcılarına, peşinatsız, ara ödemesiz ve hemen teslim fırsatlarıyla birlikte 60 ay vadede yüzde1,89, 120 ay vadede yüzde1,99 faiz oranı ve yüzde 100’e varan kredi imkânı sunuluyor. “Kira öder gibi ev sahibi olma” olanağı sağlayan bu kampanya, uygun finansman koşullarıyla özellikle ilk kez konut sahibi olmak isteyenlere yeni bir kapı açıyor.

Ege Yapı’dan ModernYaka’da 60 ve 120 ay vade ve hemen teslim avantajıyla finansman fırsatı!

DOĞAYLA İÇ İÇE KONUMU VE GÜÇLÜ ULAŞIM AĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Küçükçekmece Gölü kıyısında, Avcılar’da konumlanan ModernYaka; 4 blokta 522 konut ve 53 ticari üniteden oluşuyor. 1+1’den 4+1’e kadar geniş balkonlu daire tipleriyle modern şehir yaşamını doğayla buluşturuyor. Yaklaşık 91 bin metrekare alanına sahip proje, panoramik göl ve doğa manzarasının yanında, mağaza ve kafelerle hayatı evinizin önüne taşıyor.

Ege Yapı’dan ModernYaka’da 60 ve 120 ay vade ve hemen teslim avantajıyla finansman fırsatı!

Çevreye duyarlı bir yaklaşımla tasarlanan projenin yüzde 70 oranında yeşil alan avantajı sayesinde doğayla iç içe, ferah bir yaşam mümkün hale geliyor. Kapalı yüzme havuzu, fitness merkezi, kafe alanı, çocuk oyun parkları ve yürüyüş parkurları bulunan sosyal tesisleriyle sakinlerine zengin bir yaşam alanı sunuyor.
İstanbul’un en değerli bölgelerinden birinde yer alan ModernYaka, Avrupa ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılarına yakınlığı, İstanbul Havalimanı’na yalnızca 30 dakikalık mesafesi ve üç köprünün bağlantı yollarına kolay erişimi ile şehrin ana ulaşım akslarına üstün bir konum avantajı sunuyor. Yapımı planlanan Mahmutbey–Esenyurt metro hattının proje alanına yürüme mesafesinde olması ulaşım konforunu bir adım öteye taşıyor. Tüm bu olanaklar, ModernYaka’yı hem oturum hem yatırım açısından İstanbul’un güçlü cazibe merkezlerinden biri haline getiriyor. Proje, zemin etütleri ve deprem yönetmeliklerine uygun mühendislik altyapısıyla tasarlanmış olup, uzun ömürlü ve güvenli bir yaşam imkânı sunuyor.

Sadece lokasyonuyla değil; aile odaklı konsepti, çevre dostu planlaması ve göl manzaralı mimarisiyle de öne çıkan ModernYaka, yeni kampanya ile ev sahibi olmayı her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyor.

Ege Yapı’dan ModernYaka’da 60 ve 120 ay vade ve hemen teslim avantajıyla finansman fırsatı!
#Emlak
#istanbul
#konut
#inşaat
#Modernyaka
#Ispartakule
#Finansman Kampanyası
#Ekonomi
