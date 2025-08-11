Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Ekotürk'e kayyum atandı! TMSF açıkladı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın tutuklanmasının ardından, şirketin ortağı olduğu Ekotürk TV’ye TMSF el koydu. Kanalda geçtiğimiz hafta 15’ten fazla çalışanın işine son verilmişti.

Ekotürk'e kayyum atandı! TMSF açıkladı
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
11.08.2025
15:31
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
15:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve suçlarının finansmanına aracılık ettiği iddiasıyla şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı, Mayıs 2025’te tutuklandı. , Papara’nın 2016’dan bu yana faaliyet gösteren elektronik ödeme sisteminin, yasa dışı bahis para transferlerini kolaylaştırdığı yönündeki bulgulara dayanıyor. Bu gelişmelerin ardından, Papara’nın 2023 yılında ortak olduğu Ekotürk TV’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () tarafından el konuldu.

Ekotürk'e kayyum atandı! TMSF açıkladı

NE OLMUŞTU?

22 Ekim 2018’de Cengiz Özdemir’in kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Ekotürk TV, ekonomi odaklı yayınlarıyla dikkat çekiyordu. 2023 yılında Papara Elektronik Para AŞ’nin büyük hissedar olarak yönetim yetkisini devraldığı kanal, yasa dışı bahis soruşturmasının gölgesinde kaldı. TMSF, 11 Ağustos 2025 tarihinde kanala el koyarak yönetimi devraldı. Dün, şirkete ait bilgisayarlara el konularak yedekleme işlemleri tamamlandı, bugün ise TMSF yetkilileri yeni yönetim kadrosuyla kanala giriş yaptı ve çalışanlara kararını sözlü olarak bildirdi.

Ekotürk'e kayyum atandı! TMSF açıkladı

15’TEN FAZLA ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın işine son verilmesi, kanalda bir süredir yaşanan hareketliliğin habercisi olarak değerlendirilmişti. TMSF’nin el koyma kararıyla birlikte, kanalın yönetim yapısında köklü değişiklikler bekleniyor. Yakın zamanda kanala kayyum atanacağı da gelen bilgiler arasında.

Ekotürk'e kayyum atandı! TMSF açıkladı

SORUŞTURMANIN DETAYLARI NELER?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, Papara Elektronik Para AŞ, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçlamalarıyla soruşturuluyor. MASAK raporlarına göre, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’si yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldı. Bu hesaplardan 12 milyar 879 milyon 558 bin TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Paraların 274 farklı banka hesabına, oradan da 5 şahsa ait kripto cüzdanlara aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, aralarında PPR Holding AŞ’nin de bulunduğu 8 şirkete, 1 yat, 5 tekne, 74 araç ve 8 konuta el konuldu.

Ekotürk'e kayyum atandı! TMSF açıkladı


ETİKETLER
#kumar
#soruşturma
#yasa dışı bahis
#tmsf
#papara park
#El Koyma
#Ekotürk Tv
#Ekonomi
