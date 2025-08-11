Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bunu yapan yandı! Bakanlık 156,8 milyon lira para cezası uyguladı

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kurulunun, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı korumak amacıyla yürüttüğü denetim ve incelemeleri aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bunu yapan yandı! Bakanlık 156,8 milyon lira para cezası uyguladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 15:13

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada , yılın 7 aylık döneminde aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulama tespit edilen 875 dosya hakkında 156,8 milyon lira idari para cezası kesti.

Bunu yapan yandı! Bakanlık 156,8 milyon lira para cezası uyguladı

Kurulun, temmuz ayı toplantısında, sağlık ürünleri ve gıda takviyeleri, emlak ilanları, turizm tanıtımları, iletişim ve finans hizmetleri, sosyal medya etkileyicileri ve dijital içerikler gibi alanlara yönelik reklam ve ticari uygulamaları gündeme aldığına işaret edilen açıklamada, toplantıda, 134 dosyanın karara bağlandığı, ⁠⁠122 dosyanın da mevzuata aykırı bulunduğu bildirildi. Açıklamada, söz konusu dosyalar hakkında durdurma cezası uygulandığı, 15 milyon 733 bin 665 lira idari para cezası kesildiği ve 3 dosya hakkında da tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla erişim engeli kararı alındığı aktarıldı.

Bunu yapan yandı! Bakanlık 156,8 milyon lira para cezası uyguladı

970 DOSYA HAKKINDA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME YAPILDI

Kurul tarafından bu yılın ocak–temmuz döneminde 970 dosya hakkında görüş ve değerlendirme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bunu yapan yandı! Bakanlık 156,8 milyon lira para cezası uyguladı

"Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar kapsamında 875 dosya mevzuata aykırı bulunmuştur. Bu dosyalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte 156 milyon 856 bin 697 lira idari para cezası uygulanmıştır. 73 dosyada da erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Reklam Kurulu kararlarıyla yalnızca tüketicilerin aldatılmasının önüne geçilmemekte, ilgili sektörlerde etik dışı tanıtımların neden olduğu haksız rekabetin önlenmesi, indirim ve fiyat bilgisi içeren yanıltıcı reklamlara karşı fiyat dengesinin korunması da sağlanmaktadır.

Bunu yapan yandı! Bakanlık 156,8 milyon lira para cezası uyguladı

Bakanlık olarak, tüketicilerin ihtiyaç ve hassasiyetlerini istismar eden, mevzuata aykırı her türlü aldatıcı, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamaya karşı gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu modeller sıfırından daha pahalıya satılıyor
Deprem korkusuyla ev alacaklar dikkat! Fiyat farkı 4,5 kata ulaştı
ETİKETLER
#tüketici hakem heyeti
#reklam kurulu
#Idari Ceza
#Aldatıcı Reklam
#Haksız Ticari Uygulama
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.