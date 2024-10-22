Emekli çalışan iki kez kıdem tazminatı alacak! İşte işten ayrılırken çift tazminat için yapılması gerekenler

22 Ekim 2024 10:00 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:11

EYT'li olup çalışanlar tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatını alabilir. Emekli çalışanlar tazminatını son brüt maaş üzerinden alacak. Yargıtay kararlarına göre, çalışanlar tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatına hak kazanır. İşte EYT'li, emekli olup çalışanların çift tazminat için yapması gerekenler.

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Emekli maaşı alanların çoğu çalışmaya devam ediyor. Ancak çoğu emekli özellikle EYT'den emekli vatandaş bu noktada haklarını tam olarak bilmiyor. Emekli çalışanların aylık ve kıdem tazminatında hak kayıpları Yargıtay kararlarına göre, giderilmiş hatta bu dönemde emekli çalışanın gelirleri de artırılmıştır. Bu noktada emekli çalışanlar, tazminatını son brüt ücret üzerinden alacak.

EMEKLİ ÇALIŞANLARIN AYLIK VE KIDEM TAZMİNATI HAKKI

Emekli olup kıdemini almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işten ayrılsın ister çıkarılsın tazminatını son alınan brüt ücret üzerinden almaya hak kazanır. Emeklilik öncesi ve sonrası çalışılan süre birleştirilir.

Çalışma hayatına devam eden hem emekli maaşı alıp hem de çalıştıkları işyerinden çifte tazminat alabilir. Aynı iş yerinde emeklilik sonrası çalışmaya devam edenleri kıdemleri sıfırlanır. Yeniden kıdem tazminatı alabilmek için en az 1 yıl daha çalışmış olmak gerekir.

Yeni Asır’ın haberine göre, emekli bir çalışan kurumunda bir yılını doldurduğunda işten çıkarılırsa kıdem ve ihbar tazminatını brüt maaşı üzerinden alabilir.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATI NASIL ALIR?

EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edecek işçilere ödenecek kıdem tazminatına ilişkin olarak taraflar yazılı anlaşma yaparak emeklilik öncesi döneme ait kıdem tazminatı hakkını saklı tutulur.

Dahası emekli bir kişi iş yerinden ayrılıp başka bir iş yerinde 1 yıl çalıştıktan sonra yeniden tazminatını alabilir.

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLARIN YILLIK İZNİ KAÇ GÜN?

Kanuna göre, çalışanlar için belirlenen asgari yıllık izin süresi 14 gündür. Ancak, emekli yıllık izin süresi 20 günden başlar.

Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçinin yıllık ücretli izin süresi hesaplanırken önceki ve sonraki çalışma süreleri toplanarak, yıllık izne hak kazanılacak gün sayısı belirlenir.

EMEKLİ ÇALIŞAN KENDİSİ İSTİFA EDERSE TAZMİNAT ALIR MI?

Çalışan, emeklilik dışında bir sebeple kendi isteğiyle istifa ederse kıdem tazminatı hakkı bulunmaz. Emekli çalışan, çalışmaya devam ettiği sürece, kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı talep edemez.

EMEKLİ ÇALIŞANLAR İHBAR TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İş sözleşmesinin emeklilik ile sona ermesi halinde işçinin ihbar tazminatı talep etme hakkı yoktur.

SGDP'Lİ ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

SGDP ödeyerek çalışmaya devam edenler, işverenin işten çıkarması halinde veya haklı nedenleri ile işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alabilirler.

EMEKLİ ÇALIŞAN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Emekli yani yaşlılık aylığı alan işçi yasada belirtilen şartları karşılıyor olsa dahi işsizlik maaşı alamaz. Bunun nedeni emekli çalışanlar işsizlik sigortası primi kesilmiyor olmasıdır.

EMEKLİ ÇALIŞAN 3600'DEN TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Toplam 3600 gün prim ödenmiş olmak kaydı ile fiili hizmet süresi 15 yıl olanlar emeklilik gerekçesi ile işten ayrılma ve kıdem tazminatı alabilme hakkına sahiptir.

HANGİ DURUMLARDA EMEKLİ MAAŞI KESİLİR?