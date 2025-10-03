Fenerbahçe Beko'da ilk Avrupa mağlubiyeti erken geldi!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Zorlu karşılaşma, Litvanya ekibinin 84-81'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Almanya).

Zalgiris: Williams-Goss 20, Birutis 9, Sleva 4, Francisco 18, Brazdeikis, Wright 11, Tubelis 8, Lo 4, Butkevicius 3, Ulanovas 7, Sirvydis, Rubstavicius.

Fenerbahçe Beko: Jantunen 2, Horton-Tucker 10, Hall 12, Birch 2, Colson 2, Baldwin 36, Tarık Biberoviç 2, Melli 5, Bacot 4, Onuralp Bitim 6, Boston.

1. Periyot: 29-20

Devre: 43-37

3. Periyot: 65-53

KOÇ SARAS'TAN MAÇ SONUNDA TAKIMA MESAJ

"Evet, aslında inişler çıkışlar sezonun bu bölümünde normal. Bunu kabul edebilirim ama kabul edemediğim şey; rakibin guardlarının güçlü yanlarını bilmemize rağmen, birçok defa sağına gitmelerine izin vermemiz. Buna belki 20-30 defa izin verdik ve bunun üzerinden çok fazla sayı yedik. Maçın devamında oyuna iyi bir karakter koyduk. Üçüncü çeyreğin ortalarından sonra rotasyonu kıstık ve bu sayede de geri gelmeyi başardık. Özellikle Wade çok iyiydi. Aslında kaybettiğimiz senaryoda yaptığımız birçok pozitif işler vardı ama işin mental kısmında yapılan hatalar benim için kabul edilebilir değil."