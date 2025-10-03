Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko'da ilk Avrupa mağlubiyeti erken geldi!

THY EuroLeague'in ikinci haftasında Zalgiris Kaunas ve Fenerbahçe Beko parkeye çıktı. Temsilcimiz, yüksek tempolu mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Beko'da ilk Avrupa mağlubiyeti erken geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 23:08

, 'nde Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Zorlu karşılaşma, Litvanya ekibinin 84-81'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe Beko'da ilk Avrupa mağlubiyeti erken geldi!

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Almanya).

Zalgiris: Williams-Goss 20, Birutis 9, Sleva 4, Francisco 18, Brazdeikis, Wright 11, Tubelis 8, Lo 4, Butkevicius 3, Ulanovas 7, Sirvydis, Rubstavicius.

Fenerbahçe Beko: Jantunen 2, Horton-Tucker 10, Hall 12, Birch 2, Colson 2, Baldwin 36, Tarık Biberoviç 2, Melli 5, Bacot 4, Onuralp Bitim 6, Boston.

1. Periyot: 29-20

Devre: 43-37

3. Periyot: 65-53

Fenerbahçe Beko'da ilk Avrupa mağlubiyeti erken geldi!

KOÇ SARAS'TAN MAÇ SONUNDA TAKIMA MESAJ

"Evet, aslında inişler çıkışlar sezonun bu bölümünde normal. Bunu kabul edebilirim ama kabul edemediğim şey; rakibin guardlarının güçlü yanlarını bilmemize rağmen, birçok defa sağına gitmelerine izin vermemiz. Buna belki 20-30 defa izin verdik ve bunun üzerinden çok fazla sayı yedik. Maçın devamında oyuna iyi bir karakter koyduk. Üçüncü çeyreğin ortalarından sonra rotasyonu kıstık ve bu sayede de geri gelmeyi başardık. Özellikle Wade çok iyiydi. Aslında kaybettiğimiz senaryoda yaptığımız birçok pozitif işler vardı ama işin mental kısmında yapılan hatalar benim için kabul edilebilir değil."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO'NUN İLK MAÇI HANGİ SKORLA BİTMİŞTİ?
Avrupa şampiyonu, yeni sezonun ilk haftasında Paris Basketbol ile karşılaşmış ve 96-77 galip gelmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan kritik karar: Takımdaki yetkiler değişti!
Trabzonspor rahat kazandı: Kayserispor'da kriz zamanı!
ETİKETLER
#Basketbol
#Fenerbahçe Beko
#Fenerbahçe Beko
#thy euroleague
#Thy Avrupa Ligi
#Thy Avrupa Ligi
#Zalgiris Kaunas
#Zalgiris Kaunas
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.