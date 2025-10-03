Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Şamil Tayyar AK Parti'nin 2026 hazırlığına dikkat çekti: 'Göze almayı planlıyor'

TBMM'nin açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet vekilleriyle bir araya gelmesi siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Gazeteci-yazar Şamil Tayyar bu fotoğrafın ardındaki diyalog arayışına dikkat çekerek anayasa değişikliğinde AK Parti'nin referandumu dahi göze aldığını ifade etti.

Banu Iriç
03.10.2025
03.10.2025
23:06

eski milletvekili ve gazeteci-yazar , Cumhurbaşkanı 'ın 'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı dolasıyla katıldığı resepsiyonda vekilleriyle verdiği görüntüyü yorumladı.

Şamil Tayyar AK Parti'nin 2026 hazırlığına dikkat çekti: 'Göze almayı planlıyor'

TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan Tayyar, bu görüşmelerin ayaküstü değil planlandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin olmadığı ortamda sohbet yapma arzusunun topluma bir mesaj olduğu kanaatinde olduğunu öne sürdü.

Şamil Tayyar AK Parti'nin 2026 hazırlığına dikkat çekti: 'Göze almayı planlıyor'

"AK PARTİ REFERANDUMU GÖZE ALMAYI PLANLIYOR"

Tayyar, bunun gerekçesi olarak AK Parti'nin bir anayasa hazırlığı içerisinde bulunmasının olduğunu vurguladı. Referandumun dahi göze alındığını belirten Tayyar şu sözlerle durumu analiz etti:

"AK Parti 2026 yılı içinde bir düşünüyor. 360-400 arası olursa referanduma gidecek. AK Parti anayasa için referandumu göze almayı planlıyor. 400 üzeri olursa doğrudan Meclis'te kabul edilebiliyor ama bu biraz zor görünüyor. Bunun için başka partilere ihtiyaç var. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliği için uygun bir siyasal iklimi oluşturmaya çalışıyor olabilir."

Şamil Tayyar AK Parti'nin 2026 hazırlığına dikkat çekti: 'Göze almayı planlıyor'
