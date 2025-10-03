Şamil Tayyar AK Parti'nin 2026 hazırlığına dikkat çekti: 'Göze almayı planlıyor'

AK Parti eski milletvekili ve gazeteci-yazar Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı dolasıyla katıldığı resepsiyonda muhalefet vekilleriyle verdiği görüntüyü yorumladı.

TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan Tayyar, bu görüşmelerin ayaküstü değil planlandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin olmadığı ortamda sohbet yapma arzusunun topluma bir mesaj olduğu kanaatinde olduğunu öne sürdü.

"AK PARTİ REFERANDUMU GÖZE ALMAYI PLANLIYOR"

Tayyar, bunun gerekçesi olarak AK Parti'nin bir anayasa hazırlığı içerisinde bulunmasının olduğunu vurguladı. Referandumun dahi göze alındığını belirten Tayyar şu sözlerle durumu analiz etti:

"AK Parti 2026 yılı içinde bir anayasa değişikliği düşünüyor. 360-400 arası olursa referanduma gidecek. AK Parti anayasa için referandumu göze almayı planlıyor. 400 üzeri olursa doğrudan Meclis'te kabul edilebiliyor ama bu biraz zor görünüyor. Bunun için başka partilere ihtiyaç var. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliği için uygun bir siyasal iklimi oluşturmaya çalışıyor olabilir."