Tamamlayıcı tıp alanında yeni gelişme! Bakan Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, . Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde bu alanda attıkları yeni adımları açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yürütülen görüşmeler sonucunda, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) alanında DSÖ İşbirliği Merkezi'nin Türkiye'de açılması için resmi süreci başlattıklarını duyuran Memişoğlu "Bu adım, ülkemizin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki uluslararası rolünü daha da güçlendirecek, Türkiye'yi bu alanda bir bölgesel merkez haline getirecektir." dedi.

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP ELE ALINDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlığın yalnızca hastalıkların tedavisi değil, bireyin, toplumun ve çevrenin bir bütün olarak korunması, geliştirilmesi ve geleceğe taşınması olduğunu belirtti.

15 FARKLI YÖNTEM VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile bu alana güçlü bir yasal çerçeve kazandırdıklarını kaydeden Bakan Memişoğlu, "Ayrıca bilimsel temele dayalı, modern tıp ile entegre uygulamalar geliştirmek amacıyla TÜSEB bünyesinde Türkiye GETAT Enstitüsü'nü kurduk. Bugün geldiğimiz noktada ise 84 GETAT Uygulama Merkezi, 2 bin 160 uygulama ünitesi, 26 bini aşkın sertifikalı sağlık çalışanlarımız ile; akupunktur, fitoterapi, mezoterapi, kupa terapisi, hipnoz, apiterapi, refleksoloji, osteopati ve müzikterapi dahil 15 farklı yöntemi etik ve bilimsel standartlar çerçevesinde vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca, aile hekimlerimizin sertifika almaları halinde akupunktur ve fitoterapi gibi uygulamaları doğrudan yapabilmelerini sağlayarak, bu hizmetlerin vatandaşımıza en yakın noktadan güvenli ve erişilebilir şekilde sunulmasının önünü açtık. Bugün itibarıyla 38 aile hekimliği birimimiz sertifikalarını almış ve bu yetkinliğe sahiptir. Böylece hem kayıtlı ve izlenebilir bu uygulamaları yaygınlaştırıyor hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL MERKEZ HALİNE GELECEK"

Amaçlarının; geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının etkinliğini ve güvenilirliğini, kanıta dayalı bilimsel araştırmalarla desteklemek, ulusal ölçekte klinik rehberler hazırlamak, saha araştırmaları yürütmek ve güçlü veri tabanları oluşturmak olduğunu kaydeden Bakan Memişoğlu, "Bu sayede yalnızca ülkemizde değil, bölgemizde ve dünyada da referans alınabilecek standartları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, uluslararası akreditasyona sahip test ve analiz laboratuvarlarını hayata geçirerek tıbbi ürünlerin kalite, güvenlik ve etkileşim profillerini bilimsel temellere dayandırıyoruz. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız için eğitim ve sertifikasyon süreçlerini güçlendiriyoruz. Bu kapsamda, tıp fakültelerimizde geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın müfredata dahil edilmesi için gerekli adımları atmış bulunuyoruz. Bunun yanında, toplum sağlığını koruyan ve geliştiren politikalarla GETAT uygulamalarını bütünleştiriyor; sağlık turizmi ve kültürel miras rotaları ile Anadolu tıbbını uluslararası düzeyde görünür kılmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı yalnızca ulusal ölçekte değil, küresel düzeyde de güçlendirmek için Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere farklı ülkelerin enstitüleriyle iş birliklerimizi artırıyoruz. Ve büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki; DSÖ ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda, GETAT alanında bir DSÖ İşbirliği Merkezi'nin Türkiye'de açılması için resmi süreci başlattık. Bu adım, ülkemizin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki uluslararası rolünü daha da güçlendirecek; Türkiye'yi bu alanda bir bölgesel merkez haline getirecektir" diye konuştu.