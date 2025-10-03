Fatih Tekke'den galibiyet kritiği!

Fatih Tekke'den Trabzonspor adına Andre Onana vurgusu geldi. Tekke, galibiyette kritik bir noktaya dikkat çekti.

FATİH TEKKE'DEN ANDRE ONANA DETAYI

"Hak ettiğimiz bir galibiyet. İkinci yarı çok daha farklı olabilirdi. İlk yarıda, maçtan önce söylediğim Kayserispor'un geçişlerini gördük. Maçı Onana tuttu. Çok hata yaptık, top kaybı yaptık. Bunlara çalışmıştık. İkinci yarı dengeli ve iyi oynadık. Altı ay önce geldiğimizde de bir duygu vardı. Bir yola çıktık, gemiyi limana getirdik. Bu sene için 'rüzgâra ihtiyacımız var' dedik, taraftarımız bizim için bu rüzgâr oluyor. Temelini atmaya çalışan ve aynı zamanda yarışan bir Trabzonspor var."

TRABZONSPOR'UN ZİRVE ISRARI

Karadeniz devi; Kayserispor'u 4-0'la geçti ve 1 maç fazlasıyla birlikte, lider Galatasaray ile aradaki puan farkını 4'e düşürdü.