Anadolu Efes Karadağ'da kaybetti!

Güvenlik önlemleri nedeniyle Karadağ'ın Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, 87-81 kaybetti. Maçın ikinci yarısında ritmini düşüren lacivert beyazlılar, 61-59 girdiği son çeyreğin ardından maçtan da 87-81 mağlup ayrıldı.
Salon: Moraca
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan).
Anadolu Efes: Larkin 13, Cordinier 13, Weiler-Babb 4, Jones 8, Ercan Osmani 16, Şehmus Hazer, Loyd 25, Papagiannis, Smits 2.
Hapoel IBI: Micic 9, Bryant 15, Malcolm 6, Wainright 11, Oturu 12, Motley 2, Jones 9, Blakeney 17, Ennis, Odiase 4, Ginat 2.
1. Periyot: 22-21
Devre: 46-35
3. Periyot: 59-61
Diskalifiye: 34.15 Igor Kokoskov (Başantrenör-Anadolu Efes).