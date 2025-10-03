Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Anadolu Efes Karadağ'da kaybetti!

THY EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Hapoel IBI karşılaştı. Temsilcimiz, Karadağ'daki maçtan mağlup ayrılan taraf oldu.

03.10.2025
03.10.2025
Güvenlik önlemleri nedeniyle Karadağ'ın Podgorica kentinde bulunan Moraca Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan , 87-81 kaybetti. Maçın ikinci yarısında ritmini düşüren lacivert beyazlılar, 61-59 girdiği son çeyreğin ardından maçtan da 87-81 mağlup ayrıldı.

Salon: Moraca

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan).

Anadolu Efes: Larkin 13, Cordinier 13, Weiler-Babb 4, Jones 8, Ercan Osmani 16, Şehmus Hazer, Loyd 25, Papagiannis, Smits 2.

Hapoel IBI: Micic 9, Bryant 15, Malcolm 6, Wainright 11, Oturu 12, Motley 2, Jones 9, Blakeney 17, Ennis, Odiase 4, Ginat 2.

1. Periyot: 22-21

Devre: 46-35

3. Periyot: 59-61

Diskalifiye: 34.15 Igor Kokoskov (Başantrenör-Anadolu Efes).

Sıkça Sorulan Sorular

ANADOLU EFES MAÇA HANGİ 5 İLE BAŞLAMIŞTI?
Temsilcimiz; Babb, Cordinier, Jones, Ercan ve Larkin ile parkeye çıkmıştı.
#Spor
#anadolu efes
#anadolu efes
#thy euroleague
#Thy Avrupa Ligi
#Spor
