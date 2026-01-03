Yaklaştıkça uzaklaşan köy! Yön levhasına bakanlar şaşkına dönüyor

Kategoriler
Buldan’ın Türlübey Mahallesi’ndeki yön levhaları “Fıkra gibi olay” dedirtiyor. Zira tabelalardaki uyuşmazlık nedeniyle köye yaklaştıkça yolun uzadığı görülüyor.
Denizli - Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağında yer alan yön ve kilometre tabelasında Türlübey Mahallesi'ne olan uzaklığın 7 kilometre olduğu belirtiliyor. Bu noktadan kırsal mahalleye doğru ilerleyen sürücüler, Alacaoğlu Mahalle Mezarlığı girişine yakın bir noktada bulunan büyükbaş hayvan çiftliği bölgesinde yer alan tabelada ise Türlübey Mahallesi'nin 8 kilometre uzaklıkta olduğunu okuyunca, yaklaştıkça uzaklaşan mesafeyle kafa karışıklığı yaşıyor.
Alacaoğlu kavşağından uzun bir mesafe gidilmesine rağmen kilometrenin azalacağına arttığını belirten Türlübey Mahalle sakini Üster Kesentürk, "Burası Denizli-İzmir Karayolu, bulunduğumuz yer ise mahallemizin köy sapağıdır. Bu levhada yazanı gördükten sonrasında her ilerleyişimizde sonraki levhasında ise 2 kilometre daha artıyor. Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler kendimiz biliyoruz ama buraya gelen yabancı insanlar şaşıyor" ifadelerini kullandı.
2 kilometre daha ilerledikten sonrasında karşısına çıkan levhayı görünce şaşıran Üster Kesentürk;"2 kilometre daha geldik. 6 kilometre diye yazıyordu ama şu an 8 kilometre yazıyor. Fıkra gibi bir olay" dedi.