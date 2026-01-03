Menü Kapat
Yaklaştıkça uzaklaşan köy! Yön levhasına bakanlar şaşkına dönüyor

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi’nde yer alan yön levhası bakanları şaşkına çeviriyor. Yol üzerindeki levhada uzaklık 7 kilometre olarak belirtilirken, köye daha yakın levhada uzaklık 8 kilometreye çıkıyor.

Buldan’ın Türlübey Mahallesi’ndeki yön levhaları “Fıkra gibi olay” dedirtiyor. Zira tabelalardaki uyuşmazlık nedeniyle köye yaklaştıkça yolun uzadığı görülüyor.

Yaklaştıkça uzaklaşan köy! Yön levhasına bakanlar şaşkına dönüyor

Denizli - Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağında yer alan yön ve kilometre tabelasında Türlübey Mahallesi'ne olan uzaklığın 7 kilometre olduğu belirtiliyor. Bu noktadan kırsal mahalleye doğru ilerleyen sürücüler, Alacaoğlu Mahalle Mezarlığı girişine yakın bir noktada bulunan büyükbaş hayvan çiftliği bölgesinde yer alan tabelada ise Türlübey Mahallesi'nin 8 kilometre uzaklıkta olduğunu okuyunca, yaklaştıkça uzaklaşan mesafeyle kafa karışıklığı yaşıyor.

Yaklaştıkça uzaklaşan köy! Yön levhasına bakanlar şaşkına dönüyor

“YABANCI İNSANLAR ŞAŞIRIYOR”

Alacaoğlu kavşağından uzun bir mesafe gidilmesine rağmen kilometrenin azalacağına arttığını belirten Türlübey Mahalle sakini Üster Kesentürk, "Burası Denizli-İzmir Karayolu, bulunduğumuz yer ise mahallemizin köy sapağıdır. Bu levhada yazanı gördükten sonrasında her ilerleyişimizde sonraki levhasında ise 2 kilometre daha artıyor. Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler kendimiz biliyoruz ama buraya gelen yabancı insanlar şaşıyor" ifadelerini kullandı.

2 kilometre daha ilerledikten sonrasında karşısına çıkan levhayı görünce şaşıran Üster Kesentürk;"2 kilometre daha geldik. 6 kilometre diye yazıyordu ama şu an 8 kilometre yazıyor. Fıkra gibi bir olay" dedi.

