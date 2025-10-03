Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması!

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından istifa gündemini başlattı. Ağır bir mağlubiyet alan takımda Emre Belözoğlu, sürece ve hakeme dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 23:25

'de Çaykur Rizespor, deplasmanından 5-2'lik zaferle döndü. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan , sürecini başlatacağını söyledi.

Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması!

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İSTİFA SÖZLERİ

"Bizim adımıza çok büyük bir hayal kırıklığı. Ligin en yumuşak takımlarından biriydik geçen sene, tabii bu sene de devam etti. Böylesine bir mağlubiyetin oluşmasında benim ve oyuncularımın performansı kadar; bence Türkiye'nin açık ara en kötü hakeminin de performansı, net şekilde belirleyiciydi! Ne kırmızı kartları gösterdi, ne de 1. dakikadan itibaren net şekilde tavrını hissettirdi. Burada Rizespor'u ayakta tuttu. Bizim 5 golde, 4 tane bireysel hatamız var. Bu bireysel hataların altında yatan şey sadece oyuncuların performansı özelinde değerlendirilmemeli. Benim de kendi adıma çıkarmam gereken paylar var. Başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin. Bize karşı yaklaşımı, 2-3 haftadır hissediyorum Antalya'da."

Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması!

Sıkça Sorulan Sorular

ANTALYASPOR'UN KAÇ PUANI VAR?
Akdeniz ekibi, ligde 8 maça çıktı ve 10 puan topladı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Victor Osimhen için İngiltere'de çarpıcı sözler: Galatasaray maçından sonra geri adım attı!
Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan kritik karar: Takımdaki yetkiler değişti!
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#istifa
#istifa
#antalyaspor
#antalyaspor
#emre belözoğlu
#emre belözoğlu
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.