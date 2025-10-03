Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Antalyaspor deplasmanından 5-2'lik zaferle döndü. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, istifa sürecini başlatacağını söyledi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İSTİFA SÖZLERİ

"Bizim adımıza çok büyük bir hayal kırıklığı. Ligin en yumuşak takımlarından biriydik geçen sene, tabii bu sene de devam etti. Böylesine bir mağlubiyetin oluşmasında benim ve oyuncularımın performansı kadar; bence Türkiye'nin açık ara en kötü hakeminin de performansı, net şekilde belirleyiciydi! Ne kırmızı kartları gösterdi, ne de 1. dakikadan itibaren net şekilde tavrını hissettirdi. Burada Rizespor'u ayakta tuttu. Bizim 5 golde, 4 tane bireysel hatamız var. Bu bireysel hataların altında yatan şey sadece oyuncuların performansı özelinde değerlendirilmemeli. Benim de kendi adıma çıkarmam gereken paylar var. Başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin. Bize karşı yaklaşımı, 2-3 haftadır hissediyorum Antalya'da."