Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emekli maaşı için yeni dönem: 9 katına çıkacak! Kim ne kadar fazla aylık alacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu yeni dönemde yüksek gelirli çalışanları ve işverenleri doğrudan etkileyecek kritik değişiklikler yapacak. Brüt asgari ücretin 7,5 katı olan "Prime Esas Kazanç" üst sınırı, 1 Ocak 2026 itibarıyla 9 katına çıkarılacak. Peki bu değişiklik kimleri nasıl etkileyecek?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 09:30

Emekli aylıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazanç üzerinden bağlanıyor. Prime esas kazanç tavanı yeni yılda asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkartılacak. Yüksek ücretle çalışanlar için yeni yıldan itibaren daha fazla işçi ve işveren primi kesilecek.

SSK (4/a), BAĞ-KUR (4/b) ve ilk defa Ekim 2008’den sonra çalışmaya başlayan memurların (4/c) emekli aylığı hesaplanırken prime esas kazanç tutarı ile prim gününe bağlı olarak değişen aylık bağlama oranına bakılıyor. Başka unsurlar da var ama emekli aylığının ne kadar olacağı esas olarak bu iki unsura bağlı.

Emekli maaşı için yeni dönem: 9 katına çıkacak! Kim ne kadar fazla aylık alacak?

Prime esas kazançta alt sınır brüt asgari ücret olarak uygulanıyor. Üst sınır ise 2017 yılına kadar asgari ücretin 6,5 katı iken, o tarihten bu yana 7,5 kat olarak uygulandı. Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ise üst sınırı 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere asgari ücretin 9 katına çıkardı.

Emekli olurken, hayatı boyunca çalıştığı her 360 güne karşılık, prime esas ortalama aylık kazancın yüzde 2’si oranında emekli aylığı hesaplanıyor. Prime esas ortalama aylık kazanç ise bildirimin yapıldığı tarihten emeklilik başvurusu yapılan tarihe kadar kazançların güncellenmesiyle tespit ediliyor.

Emekli maaşı için yeni dönem: 9 katına çıkacak! Kim ne kadar fazla aylık alacak?

Prime esas kazancı çalışma hayatı boyunca sürekli asgari ücret üzerinden bildirilmiş kişinin ortalama aylık kazancı 26.000 TL olarak hesaplanmış olsun (Gerçekte daha düşük çıkıyor). Bu kişinin aylık bağlama oranı (ABO) yüzde 50 ise 13.000 TL emekli aylığına hak kazanır. Ancak, en düşük emekli aylığı 16.881 TL’den az olamayacağı için, emekli aylığı 16.881 TL bağlanır.

Prime esas kazanç üst limiti 2025 yılında asgari ücretin 7,5 katı, yani 195.041,25 TL uygulandı. Örneğimizdeki kişinin başlangıçta düşük ücretle, sonradan tavan ücretle çalıştığını ve ortalama aylık kazancının 26.000 TL değil de 160.000 TL olduğunu varsayalım. Aylık bağlama oranı aynı kaldığı halde emekli aylığı 80.000 TL olur.

Emekli maaşı için yeni dönem: 9 katına çıkacak! Kim ne kadar fazla aylık alacak?

Prime esas kazançta üst sınır gelecek yıl asgari ücretin 9 katına çıkartılacak. Bugünkü asgari ücret üzerinden 234.049,50 TL’ye kadar olan kazançlar prime tabi tutulacak. Böylece yüksek kazanç bildirilen kişilerin ortalama aylık kazançları daha yüksek olacak. Buna bağlı olarak emekli aylığı da yüksek çıkacak. Aynı örnekten devam edelim ve aylık bağlama oranı yüzde 50 olan kişinin ortalama aylık kazancının 200.000 TL hesaplandığını varsayalım. Bu durumda söz konusu kişiye 100.000 TL emekli aylığı bağlanacak demektir.

Emekli maaşı için yeni dönem: 9 katına çıkacak! Kim ne kadar fazla aylık alacak?

YÜKSEK KAZANCA YÜKSEK PRİM

Prime esas kazanç üst sınırının artırılması, yüksek kazançla çalışanlar adına kesilen işçi priminde artış anlamına geliyor. Ancak, bu artışa karşılık ödenen gelir vergisi düşeceği için artışın bir kısmı vergideki düşüşle telafi edilecek.

Bunu da aylık brüt kazancı 250.000 TL olan bir kişi üzerinden örnekle anlatalım. Prime esas kazanç üst sınırı 195.042,25 TL olduğu için bu kişiden 2025 yılında 327.669,55 TL sosyal sigorta, 23.404,97 TL işsizlik sigortası olmak üzere toplam 351.074,52 TL prim kesildi.

Emekli maaşı için yeni dönem: 9 katına çıkacak! Kim ne kadar fazla aylık alacak?

Prime esas kazanç üst sınırı bu yıl asgari ücretin 9 katı olarak uygulanmış olsaydı aynı kişiden yıllık 393.203,16 TL sosyal sigorta primi, 28.085,94 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam 421.315,94 TL prim kesilecekti. Ödediği prim 70.421,42 TL artacaktı ama gelir vergisi matrahı da aynı tutarda azalacaktı. Kümülatif vergi matrahı itibarıyla yüzde 35 gelir vergisi dilimine girmiş olduğundan 24.584 TL daha az gelir vergisi ödeyecekti. Ödeyeceği primin üçte birini vergideki düşüş yoluyla telafi edecekti.

Emekli maaşı için yeni dönem: 9 katına çıkacak! Kim ne kadar fazla aylık alacak?

İŞVERENDEN KESİLEN KISIM YÜKSELECEK

Prime esas kazanç üzerinden 2025 yılında işverenden imalat sektöründe yüzde 15,75 sosyal sigorta primi ve yüzde 2 de işsizlik sigortası primi olarak ayrıca kesinti yapıldı. İmalat sektörü dışındaki işveren ise 1 puan daha fazla prim ödedi. Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkınca işverenden kesilen prim de buna bağlı olarak artacak.

Gelecek yıl ayrıca tüm işveren primlerinde 1 puanlık artış olacak. Buna ilaveten imalat dışındaki işyerlerinde işveren prim desteği 4 puandan 2 puana indirileceği için işverenin ödeyeceği toplam prim bu yıla göre 3 puan artacak.

63,7 MİLYAR TL İLAVE GELİR

Türkiye’de halen 358 bin kişi asgari ücretin 7,5 katından fazla ücret alıyor. Prime esas kazanç üst sınırının asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkartılmasıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun 2026 yılında 63,7 milyar TL ilave gelir elde etmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş'ten altın için ezber bozan uyarı! En kritik tarih belli oldu
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun banka promosyonu ve maaş artışlarını tek tek hesapladı
ETİKETLER
#Ekonomi
#ukrayna
#finansman
#kredi notu
#fitch ratings
#Borç Yeniden Yapılandırma
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.