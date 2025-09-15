Emeklilik için en iyi 10 ülke belli oldu! Zirvedeki ülkede altın vize fırsatı

Milyonlarca insan küresel ekonominin zora girmesiyle farklı bir yaşam tarzı ve daha düşük yaşam maliyeti arayışıyla yurtdışında emekli olmayı tercih ediyor.

Global Citizen Solutions bu yıl44 pasif gelir ve emeklilik vizesi programını sıralayan2025 Küresel Emeklilik Raporu’nu yayınladı. Raporda, prosedür, vatandaşlık, ekonomi, vergi optimizasyonu, yaşam kalitesi ve güvenlik olmak üzere altı alt endekse ayrılmış 20 hedef gösterge incelendi. Her ülkeye 100 üzerinden bir puan verildi.

ABD LİSTEYE GİREMEDİ

ABD listeye girmedi, raporda ilk 10′da yer alan ülkelerin çoğunun Avrupa’da olduğu belirtildi. GCS Küresel İstihbarat Birimi Araştırma Lideri Dr. Laura Madrid Sartoretto, CNBC Make It’e verdiği demeçte, ''Dijital göçebe emeklilik vizelerinin bulunabilirliği Amerika kıtasında, ardından Avrupa’da yoğunlaşıyor. Ortalamanın üzerinde, çok yüksek bir yaşam kalitesine sahipler'' dedi.

VATANDAŞLARIN BAKTIĞI FAKTÖRLER

Madrid Sartoretto, emeklilerin yurtdışına taşınmayı planlarken göz önünde bulundurdukları diğer faktörler olarak siyasi istikrar, sağlık hizmetleri ve güvenliği sıralıyor. Araştırmalara göre emeklilik için yurt dışında en iyi 10 ülke belli oldu. İşte detaylar...

PORTEKİZ 1 NUMARALI ÜLKE OLDU

Bu Avrupa ülkesi, AB vatandaşı olmayanlara, emeklilik maaşı veya kira geliri gibi istikrarlı pasif gelirleri olanların emekli olmasını sağlayan D7 vizesi sunuyor.

Dr. Madrid Sartoretto, Portekiz’in emeklilik vizesi programının son 10 yıldır öncü bir program olduğunu söylüyor.

Portekiz, altın vize programıyla da ünlüdür. Bu program, AB vatandaşı olmayanların gayrimenkul hariç yatırım yoluyla ülkede vatandaşlık veya ikamet hakkı elde etmelerine olanak tanır.

Forbes’agöre Portekiz hükümeti, altın vize onaylarında %72′lik bir artış gördü ve çoğunluğu Amerikalılardan oluşuyor. Portekiz’in altın vize programı, 2012′de kurulduğundan bu yana 7,2 milyar dolardan fazla para topladı.

2025′TE YURTDIŞINDA EMEKLİ OLMAK İÇİN EN İYİ 10 ÜLKE

Portekiz

Mauritius

İspanya

Uruguay

Avusturya

İtalya

Slovenya

Malta

Letonya

Şili