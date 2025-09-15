Menü Kapat
TGRT Haber
 Murat Makas

Emeklilik için en iyi 10 ülke belli oldu! Zirvedeki ülkede altın vize fırsatı

Bazı insanlar artık güvenliği ve sağlık hizmetleri yüksek olan, düşük yaşam maliyetli, farklı bir yaşam tarzı sunan ülkelere göç etmek istiyor. Emeklilik için yurt dışında en iyi 10 ülke araştırıldı. Zirvedeki ülke altın vize (Golden Visa) onaylarında %72′lik bir artış gördü. İşte o liste...

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 09:49

Milyonlarca insan küresel ekonominin zora girmesiyle farklı bir yaşam tarzı ve daha düşük yaşam maliyeti arayışıyla yurtdışında emekli olmayı tercih ediyor.

Global Citizen Solutions bu yıl44 pasif gelir ve vizesi programını sıralayan2025 Küresel Emeklilik Raporu’nu yayınladı. Raporda, prosedür, vatandaşlık, ekonomi, vergi optimizasyonu, yaşam kalitesi ve güvenlik olmak üzere altı alt endekse ayrılmış 20 hedef gösterge incelendi. Her ülkeye 100 üzerinden bir puan verildi.

ABD LİSTEYE GİREMEDİ

ABD listeye girmedi, raporda ilk 10′da yer alan ülkelerin çoğunun Avrupa’da olduğu belirtildi. GCS Küresel İstihbarat Birimi Araştırma Lideri Dr. Laura Madrid Sartoretto, CNBC Make It’e verdiği demeçte, ''Dijital göçebe emeklilik vizelerinin bulunabilirliği Amerika kıtasında, ardından Avrupa’da yoğunlaşıyor. Ortalamanın üzerinde, çok yüksek bir yaşam kalitesine sahipler'' dedi.

VATANDAŞLARIN BAKTIĞI FAKTÖRLER

Madrid Sartoretto, emeklilerin yurtdışına taşınmayı planlarken göz önünde bulundurdukları diğer faktörler olarak siyasi istikrar, sağlık hizmetleri ve güvenliği sıralıyor. Araştırmalara göre emeklilik için yurt dışında en iyi 10 ülke belli oldu. İşte detaylar...

PORTEKİZ 1 NUMARALI ÜLKE OLDU

Bu Avrupa ülkesi, AB vatandaşı olmayanlara, emeklilik maaşı veya kira geliri gibi istikrarlı pasif gelirleri olanların emekli olmasını sağlayan D7 vizesi sunuyor.

Dr. Madrid Sartoretto, ’in emeklilik vizesi programının son 10 yıldır öncü bir program olduğunu söylüyor.
Portekiz, altın programıyla da ünlüdür. Bu program, AB vatandaşı olmayanların gayrimenkul hariç yatırım yoluyla ülkede vatandaşlık veya ikamet hakkı elde etmelerine olanak tanır.

Forbes’agöre Portekiz hükümeti, altın vize onaylarında %72′lik bir artış gördü ve çoğunluğu Amerikalılardan oluşuyor. Portekiz’in altın vize programı, 2012′de kurulduğundan bu yana 7,2 milyar dolardan fazla para topladı.

2025′TE YURTDIŞINDA EMEKLİ OLMAK İÇİN EN İYİ 10 ÜLKE

Portekiz
Mauritius
İspanya
Uruguay
Avusturya
İtalya
Slovenya
Malta
Letonya
Şili

Sıkça Sorulan Sorular

Golden Visa Nedir?
Altın Vize olarak da bilinen Golden Visa programları, Avrupa birliği üyesi olmayan yatırımcılara belli bir miktar yatırım veya gayrimenkul alımı ile oturum izni veya vatandaşlık alma hakkı verir. Bu kapsamda Portekiz, Yunanistan ve İtalya Golden Visa veren ülkeler arasında öne çıkar.
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
