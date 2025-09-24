Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Emtia piyasasında büyük şok! Fiyatı yüzde 40 düştü

Batı Afrika’daki yağışlarla birlikte artan üretim ve zayıflayan talep, kakao fiyatlarını yıl başından bu yana dibe çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 14:57

, bu yıl emtia piyasalarında en sert iniş çıkışları yaşayan ürünlerden biri oldu. Geçtiğimiz yıl ve sorunları nedeniyle tarihi zirve gören fiyatlar, bu kez tam tersi bir tabloyla gündemde.

REKOR SEVİYEDEN SERT DÜŞÜŞ

ABD’deki Intercontinental Exchange’de kakao fiyatı, 2024 sonundan bu yana yüzde 40’ın üzerinde gerileyerek ton başına 7 bin doların altına indi. Geçen yıl 12 bin 931 dolarla rekor kıran ürün, bugün tam anlamıyla değer kaybı yaşıyor.

Emtia piyasasında büyük şok! Fiyatı yüzde 40 düştü

Peki bu düşüşün arkasında ne var? Öncelikle Batı Afrika’da etkili olan yağmurlar kuraklık endişesini azalttı. Kakao ağaçlarının çiçeklenmesiyle birlikte rekoltede artış beklentisi güçlendi. Yani fazlası ihtimali aşağı çekti. Bir diğer etken de talebinin yüksek fiyatlar ve ek vergiler yüzünden zayıflaması oldu.

Emtia piyasasında büyük şok! Fiyatı yüzde 40 düştü

“ARZ ARTIŞI BASKILIYOR”

Vadeli işlem uzmanı Zafer Ergezen, kakao fiyatlarının geçen yıl Afrika’daki üretim düşüşü nedeniyle hızla yükseldiğini hatırlattı. Bu yıl tablo değişti. Ergezen, “Özellikle Fildişi Sahili’nden Avrupa’ya giden kakaolarda kalite sorunu yaşanmıştı ve fiyatlar yeniden yukarı çıkmıştı. Ama bu yıl rekoltede artış beklentisi var. Bu da fiyatları baskılıyor. Açıkçası düşüşün devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Emtia piyasasında büyük şok! Fiyatı yüzde 40 düştü

RABOBANK: “KISA VADEDE YÖN AŞAĞI”

Rabobank analisti Oran van Dort ise gelecek sezona ilişkin daha net konuşuyor. Ona göre 2025/2026 döneminde ciddi bir arz fazlalığı olacak:

“Üretimde toparlanma ve talepteki düşüş nedeniyle kakao piyasasında kısa ve orta vadede kademeli bir gerileme bekliyoruz. Ekvador, Brezilya, Peru, Nijerya ve Kamerun’da üretim hızla artıyor. Fildişi Sahili ve Gana’da da toparlanma bekleniyor.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’dan ABD’de yatırım mesajı
Türk simidi ve çayı Times Meydanı'nda dağıtıldı
ETİKETLER
#kuraklık
#talep
#üretim
#çikolata
#kakao
#arz
#fiyatları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.