Emtia piyasasında yeni dönem: Altın tahtını bakıra mı bırakıyor?

Citi, altın için yeni tahminini ons başına 4.000 dolar olarak belirledi. Gümüş ise hem yatırım hem sanayi tarafında güçlü konumunu koruyacak. Ancak asıl dikkat çekici olan, bakır ve alüminyumun yeni yılda sahneye çıkacak olması. Banka, bakır fiyatlarının 12.000 dolar, alüminyumun ise yüzde 30–50 artışla rekor seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.