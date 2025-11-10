Emtia piyasasında yeni dönem: Altın tahtını bakıra mı bırakıyor?

Kategoriler
Uzmanlar, 2026’da emtia piyasasında büyük bir dönüşüm yaşanacağını öngörüyor. Değerli metallerin liderliği, sanayi metallerine geçebilir.
Küresel emtia piyasaları yılı güçlü bir ivmeyle kapatmaya hazırlanıyor. 19 farklı ürünü izleyen CRB Endeksi, geçen yıla göre yüzde 11,5 yükselerek son üç yılın zirvesine yaklaştı. Bloomberg Emtia Toplam Getiri Endeksi de yıl başından bu yana yüzde 13 kazanç sağladı. Ancak uzmanlara göre asıl hareketlilik, 2026’da başlayacak.
Citi Research’ün “Küresel Emtia Görünümü 2026” raporuna göre, altın ve gümüşteki yükseliş sürse de ralli, kademeli olarak bakır ve alüminyum gibi endüstriyel metallere kayacak. Fed’in gevşeyen politikaları, zayıflayan dolar ve ABD’nin yeni mali teşvikleri bu dönüşümün ana nedenleri arasında.
Citi, altın için yeni tahminini ons başına 4.000 dolar olarak belirledi. Gümüş ise hem yatırım hem sanayi tarafında güçlü konumunu koruyacak. Ancak asıl dikkat çekici olan, bakır ve alüminyumun yeni yılda sahneye çıkacak olması. Banka, bakır fiyatlarının 12.000 dolar, alüminyumun ise yüzde 30–50 artışla rekor seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.
Petrol cephesinde ise beklentiler daha sakin. Brent petrolün yıl sonunda 60 dolar, 2026 ortalamasında ise 62 dolar civarında dengelenmesi bekleniyor. OPEC+ üretim artışları ve Çin’in yüksek stokları fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.
Raporda, Rusya-Ukrayna geriliminin azalmasının fiyatları aşağı çekebileceği, olası yeni yaptırımların ise yukarı yönlü risk oluşturabileceği vurgulanıyor.
Enerji tarafında uranyum fiyatlarının 2026 sonuna kadar pound başına 100 dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor. Nükleer enerjiye dönüş ve arz sıkıntıları bu artışı destekliyor. Paladyum için de ABD’nin “Kritik Mineraller Bölüm 232” kapsamındaki olası tarifeleri nedeniyle kısa vadede yukarı yönlü hareket potansiyeli bulunuyor.
Analistler, 2026’da finansal koşulların yeniden sıkılaşması durumunda “güçlü dolar–zayıf emtia” döngüsünün geri dönebileceğini söylüyor. Böyle bir tabloda altın 3.200 dolara, gümüş ise yüzde 15 gerileyebilir. Küresel büyümenin yavaşlaması hâlinde bakırın 10.000 dolara, alüminyumun 2.100 dolara kadar çekilmesi olası.
Tarım emtialarında daha sakin bir görünüm var. Rekor üretim nedeniyle Arabica kahve fiyatlarının pound başına 3 doların altına inebileceği belirtiliyor. Buna karşılık Avrupa karbon piyasasında AB Emisyon Tahsisatları (EUA) fiyatlarının ton başına 95 euroya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.