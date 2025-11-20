En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? İşte 350 bin TL'nin aylık geri ödemesi

Menü Kapat
Kasım 20, 2025 09:45
Yıl sonu yaklaşırken otomobil şirketleri ellerinde 2025 model otomobil stoklarını tüketmek için kampnayalarına hız verdi. Bankalar da yılın son diliminde belli oranlarda indirimler yaparak müşterilerine taşıt kredisi imkanları sunmaya devam ediyor. Peki en ucuz taşıt kredisi hangi bankada? İşte rakamlar…

Araba alma hayali kuranlar “en ucuz taşıt kredisi” aramalarını hızlandırırken, haftalardır kıpırdamayan en düşük taşıt finansmanı oranı bu hafta da %3,02’de sabit kaldı. Taşıt kredilerinde 12 ay vadede yüzde 27 olan finansman yükünün 36 ay vadede yüzde 88’e kadar yükselmesi de dikkat çekti. 

20 Kasım 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz taşıt kredileri:

-Albaraka: %3,02 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,15

-Akbank: %3,19

En düşük orana göre 350 bin TL taşıt kredisinin 1 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 350 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,02

-Aylık taksit: 37 bin 133 TL

-Toplam geri ödeme: 445 bin 617 TL

En düşük orana göre 350 bin TL taşıt kredisinin 2 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 350 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %3,02

 

-Aylık taksit: 22 bin 782 TL

 

-Toplam geri ödeme: 546 bin 780 TL

En düşük orana göre 350 bin TL taşıt kredisinin 3 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 350 bin TL

-Kredi Vadesi: 36 ay

-Kredi Oranı: %3,02

-Aylık taksit: 18 bin 321 TL

-Toplam geri ödeme: 659 bin 579 TL

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; 12 ay vadeli taşıt finansmanında %27,3 olan faiz yükü, 36 vadeli seçenekte %88,4 seviyesine kadar yükseliyor. Uzmanlar, gelecek dönemde faiz indirimi beklentilerine dikkat çekerek diğer tüm kredilerde olduğu gibi taşıt finansmanında da vadenin kısa tutulması gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan BDDK tarafından açıklanan verilere göre taşıt kredilerinin toplam hacmi 7 Kasım ile sona eren haftada 48,91 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre kredi hacminde 660 milyon TL’lik gerileme yaşandı.

