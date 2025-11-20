En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? İşte 350 bin TL'nin aylık geri ödemesi

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; 12 ay vadeli taşıt finansmanında %27,3 olan faiz yükü, 36 vadeli seçenekte %88,4 seviyesine kadar yükseliyor. Uzmanlar, gelecek dönemde faiz indirimi beklentilerine dikkat çekerek diğer tüm kredilerde olduğu gibi taşıt finansmanında da vadenin kısa tutulması gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan BDDK tarafından açıklanan verilere göre taşıt kredilerinin toplam hacmi 7 Kasım ile sona eren haftada 48,91 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre kredi hacminde 660 milyon TL’lik gerileme yaşandı.