Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Ailesi perişan oldu! Bakkala diye evden çıktı 4 gündür haber alınamıyor!

Adana'da 93 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Ateş evinden 'Bakkala gidiyorum' diyerek ayrılmasının ardından 4 gündür haber alınamıyor. Ailesi gözyaşlarıyla yaşlı adamdan gelecek haberi bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ailesi perişan oldu! Bakkala diye evden çıktı 4 gündür haber alınamıyor!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 09:40

ilçesinde oturan 6 çocuk, 15 torun sahibi 93 yaşındaki hastası Ali Ateş, 17 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden ‘bakkala gidiyorum' diyerek evden çıktı. Daha sonra eve dönmeye Ateş'in 77 yaşındaki eşi Şadiye, durumu oğluna bildirdi. Baba Ateş'in çocukları, mahallede arama yaptı ancak bulamadı. Aile, bu seferde polise ihbarda bulunup babalarını bulmak için arama çalışmalarını genişletti.

Ailesi perişan oldu! Bakkala diye evden çıktı 4 gündür haber alınamıyor!

4 GÜNDÜR KAYIP

Aradan 4 gün geçmesine rağmen yaşlı adamdan hiçbir iz bulunamadı. Torunları dedelerinin, evlatları ise babalarının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp yardım çağrısında bulundu. Babalarının kaybolması sonucu perişan halde olan aile Ateş'in bulunmasını ve görenlerin haber etmesini istedi.

Ailesi perişan oldu! Bakkala diye evden çıktı 4 gündür haber alınamıyor!

"GİTME EVİN YOLUNU BULMAZSIN DEDİM"

Ali Ateş'in eşi Şadiye Ateş, gözyaşlarıyla eşinin bulunmasını istediğini anlattı. Ateş, "Sabah kalktıktan sonra eşim bakkala gidiyorum diyerek evden çıktı. ‘Ali gitme, gidersen evin yolunu bulamazsın' dedim ancak beni dinlemedi çekti gitti. Bir süre sonra gelmedi, oğlum gelince söyledim o da aradı ama maalesef yok. Kameraya baktılar, bütün 'yı gezdiler ama haber yok" ifadelerini kullandı.

Ailesi perişan oldu! Bakkala diye evden çıktı 4 gündür haber alınamıyor!

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI: PERİŞANIZ

Daha öncede 4 defa eşinin kaybolduğunu ancak birkaç saat içerisinde bulunduğunu aktaran Ateş, "Daha öncede 4 kere eşim kayboldu ancak sürekli birkaç saat içerisinde bulunup geri getiriliyordu. Artık dayanamıyoruz, aramadık yer kalmadı. Öldüyse ölüsünü, sağ ise de kendisini bulup getirin. Soğukta o duramaz, her şeyi yemezdi. Cebinde parası yoktu, aklı gelip gidiyordu. Nasıl olacak bilmiyorum, hayatından endişe ediyoruz. Hepimiz perişan olduk. Hiçbir yerde bulunmuyor" diyerek gözyaşı döktü.

Ailesi perişan oldu! Bakkala diye evden çıktı 4 gündür haber alınamıyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çalışanlar durumu fark etse de engel olamadı! Çocuk hırsızlar kayıplara karıştı!
Sivas’ta kayıp 80 yaşındaki şahıs ölü bulundu
ETİKETLER
#adana
#alzheimer
#yaşlı adam
#seyhan
#kayıp
#Yardım Çağrısı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.