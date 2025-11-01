Erken emeklilik bekleyenler dikkat! Bu kişiler kapsam dahilinde olacak

KİMLER 3600 GÜN İLE EMEKLİ OLABİLİR?

SORU: 24.04.1975 doğumluyum. 04.10.1996 tarihinde kız meslek lisesinde staj sigortam başladı. Prim ödenen sigorta girişim ise 09.11.1996’da yapıldı. 16.10.2000’de doğum yaptım. Mart 2001’de işe başladım ve 30 Aralık 2001’de çocuğuma bakacak kimse olmadığından işten ayrıldım. Toplamda 1680 günüm var. Sonrasında hiç çalışmadım ve isteğe bağlı sigorta da yaptıramadım. Benim 3600 gün ile 58 yaşında emekli olma şansım var mı? SSK emeklisi olabilmem için çocuk borçlanmalarımı isteğe bağlı sigorta ödemeden mi yapmam gerekir? İlk doğumumda raporlu ve ücretli ücretsiz izinlerimi de borçlanabilir miyim? Staj sigortalarımı da çocuklardan hariç borçlanabilir miyim? Çalıştığım dönemde primlerim asgari ücretten yüksek tutar üzerinden yatırılıyordu. Emekli olabilirsem bunun faydası olur mu? (Meral G.)

