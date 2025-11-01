ASELSAN üretimi GÖKSUR hedefi dağıttı, ABD hayran kaldı: Türkiye sayılı ülke arasında

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirilen GÖKSUR Sistemi testlerini sürdürüyor. Sinop’ta atış testi yapılan GÖKSUR’da İlk defa arayıcı başlıklı füze kullanılmış satıha yakın uçan yüksek hızlı hedef tam isabetle vurulmuştu.

ABD merkezli The Defense Post ve Next Gen Defense, Türkiye’nin yerli hava savunma sistemi GÖKSUR’u manşetlerine taşıyarak “yapay zeka destekli çoklu angajman kabiliyetinin küresel ölçekte yeni standart belirlediğini” yazdı. İşte ABD merkezli savunma yayın organlarında yer alan analizler:

The Defense Post haberinde şu ifadelere yer verildi:

Göksur füzesi, gelişmiş kızılötesi görüntüleme arayıcı başlık sayesinde deniz yüzeyine yalnızca birkaç metre yükseklikte uçan hedefi 11 kilometre mesafeden tam isabetle vurdu. Füze, milli üretim GÖKSUR 100-N dikey lançer sisteminden ateşlendi ve uçuşun orta safhasında GUDU veri bağlantısı üzerinden yönlendirildi. Ardından hedefe otonom olarak kilitlenip doğrudan çarpışmayla imha etti. ASELSAN Başkanı Ahmet Akyol, test sonrası yaptığı açıklamada, 'Bu başarı yalnızca deniz savunmamızı güçlendirmiyor; aynı zamanda Türk mühendisliğinin yapay zeka tabanlı özgün sistemlerde ulaştığı seviyeyi gösteriyor' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SAYILI ÜLKE ARASINDA

Next Gen Defense yayın organı ise, GÖKSUR’un en dikkat çekici özelliğini 'yapay zeka destekli ateş kontrolü' olarak tanımladı. Yayın organı testi şu ifadelerle kamuoyuna sundu: sistem, aynı anda birden fazla hedefe kilitlenip angaje olabiliyor. Bu kabiliyet, modern deniz savaşlarında gemilerin yakın savunma alanında sahip olduğu reaksiyon süresini önemli ölçüde kısaltıyor. 15 kilometre menzile sahip sistem, seyir füzeleri, insansız hava araçları, helikopterler ve düşük irtifa jetlerine karşı nokta savunma görevi görüyor. Modüler yapısı sayesinde farklı gemi tiplerine kolayca entegre edilebiliyor. GÖKSUR’un 360 derece tehdit imha kabiliyeti ve “Steel Dome” çok katmanlı hava savunma mimarisi içindeki rolü, Türkiye’yi bu alanda sınırlı sayıda ülke arasına yerleştiriyor.

GÖKSUR ÜRÜN AİLESİ

İHA’da yer alan detaylarda GÖKSUR ürün ailesi; ASELSAN ve Tübitak SAGE tarafından su üstü platformların öz savunması için geliştirilen, özellikle satha yakın gemi-savar ve seyir füzeleri gibi zorlu hedeflere karşı yüksek etkinlik sağlayan nokta hava savunma sistemi olarak dikkat çekiyor. Ayrıca GÖKSUR ile gemi üzerindeki füze savunma sistemlerinin modernizasyonuna katkı sağlanarak, Türkiye'nin milli savunma sanayii kabiliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

GÖKSUR'un deniz platformlarında kullanımı, özellikle satha yakın uçan seyir füzeleri, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve savaş uçaklarına karşı etkin bir savunma hattı oluşturuyor.