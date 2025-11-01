Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Galatasaray Trabzonspor maçı öncesinde kadro çıkmazı! Fatih Tekke'den iddialı açıklama: Her şeyin ilki vardır...

Trendyol Süper Lig’de bu akşam derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray evinde Trabzonspor’u misafir edecek. Savunma hattında yaşadığı eksikliklerle uğraşan sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor’un başarılı hücum hattına karşı nasıl önlem alacağı ise merak konusu oldu. Maç öncesi konuşan Fatih Tekke; Her şeyin bir ilki vardır diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Trabzonspor maçı öncesinde kadro çıkmazı! Fatih Tekke'den iddialı açıklama: Her şeyin ilki vardır...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 12:38

Trendyol 'de zirve yarışını doğrudan etkileyecek - derbisi, bu akşam İstanbul'da oynanacak. Saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde sarı kırmızılı ekip 28 puanla zirvede otururken, bordo mavili takım ise 23 puanla ikinci sırada bulunuyor. Trabzonspor bu akşam galip gelirse puan farkı 2'ye düşecek.

Galatasaray Trabzonspor maçı öncesinde kadro çıkmazı! Fatih Tekke'den iddialı açıklama: Her şeyin ilki vardır...

GALATASARAY EKSİKLERLE MAÇA ÇIKACAK!

Sarı kırmızılı ekip bu akşam oynanacak derbiye eksiklerle çıkacak. Savunma hattının en önemli isimlerinden Davinson Sanchez ve Wilfried Singo Trabzonspor karşısında oynayamayacak.

Galatasaray Trabzonspor maçı öncesinde kadro çıkmazı! Fatih Tekke'den iddialı açıklama: Her şeyin ilki vardır...

Maçtan önce konuşan Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk; 'Eksiklerimiz olsa bile, ligin en iyi takımı olduğumuzu göstermemiz gerekiyor' dedi.

Galatasaray Trabzonspor maçı öncesinde kadro çıkmazı! Fatih Tekke'den iddialı açıklama: Her şeyin ilki vardır...

TRABZONSPOR HÜCUM HATTI DURDURULAMIYOR!

Ligde Galatasaray'ın en yakın takipçisi olan Karadeniz fırtınası, özellikle hücum hattındaki oyuncularıyla ön plana çıkıyor. Onuachu, Augusto, Zubkov ve Nwakaeme gibi skor üreten oyuncular, eksik Galatasaray karşısında neler yapacağı oldukça merak konusu oldu.

Galatasaray Trabzonspor maçı öncesinde kadro çıkmazı! Fatih Tekke'den iddialı açıklama: Her şeyin ilki vardır...

Nefes kesecek derbiyle ilgili konuşan teknik adam Fatih Tekke; 'Her şeyin bir ilki vardır. Dünyada yenilmeyecek takım yok. Biz son haftalardaki performansımızı sahaya yansıtırsak galip gelebiliriz. Hatta daha iyisin yapmamız gerektiğini konuştuk.

Galatasaray Trabzonspor maçı öncesinde kadro çıkmazı! Fatih Tekke'den iddialı açıklama: Her şeyin ilki vardır...

Hem fiziksel hem mental olarak maça hazırız. Yakaladığımız çıkışı bu maçla taçlandıracağız. En az rakibin olduğu kadar etkili silahlarımız var. İyi oynayarak kazanacağız' dedi.

Galatasaray Trabzonspor maçı öncesinde kadro çıkmazı! Fatih Tekke'den iddialı açıklama: Her şeyin ilki vardır...

GALATASARAY TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Osimhen.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto ve Onuachu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray-Trabzonspor derbisinin VAR'ı açıklandı
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#galatasaray
#trabzonspor
#süper lig
#derbi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.