Galatasaray Trabzonspor maçı öncesinde kadro çıkmazı! Fatih Tekke'den iddialı açıklama: Her şeyin ilki vardır...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray-Trabzonspor derbisi, bu akşam İstanbul'da oynanacak. Saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde sarı kırmızılı ekip 28 puanla zirvede otururken, bordo mavili takım ise 23 puanla ikinci sırada bulunuyor. Trabzonspor bu akşam galip gelirse puan farkı 2'ye düşecek.

GALATASARAY EKSİKLERLE MAÇA ÇIKACAK!

Sarı kırmızılı ekip bu akşam oynanacak derbiye eksiklerle çıkacak. Savunma hattının en önemli isimlerinden Davinson Sanchez ve Wilfried Singo Trabzonspor karşısında oynayamayacak.

Maçtan önce konuşan Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk; 'Eksiklerimiz olsa bile, ligin en iyi takımı olduğumuzu göstermemiz gerekiyor' dedi.

TRABZONSPOR HÜCUM HATTI DURDURULAMIYOR!

Ligde Galatasaray'ın en yakın takipçisi olan Karadeniz fırtınası, özellikle hücum hattındaki oyuncularıyla ön plana çıkıyor. Onuachu, Augusto, Zubkov ve Nwakaeme gibi skor üreten oyuncular, eksik Galatasaray karşısında neler yapacağı oldukça merak konusu oldu.

Nefes kesecek derbiyle ilgili konuşan teknik adam Fatih Tekke; 'Her şeyin bir ilki vardır. Dünyada yenilmeyecek takım yok. Biz son haftalardaki performansımızı sahaya yansıtırsak galip gelebiliriz. Hatta daha iyisin yapmamız gerektiğini konuştuk.

Hem fiziksel hem mental olarak maça hazırız. Yakaladığımız çıkışı bu maçla taçlandıracağız. En az rakibin olduğu kadar etkili silahlarımız var. İyi oynayarak kazanacağız' dedi.

GALATASARAY TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Osimhen.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto ve Onuachu.