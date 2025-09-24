Menü Kapat
24°
 | Murat Makas

Eskiden 250 liraydı şimdi 50 liraya düştü! Artık parmakla sayılır hale geldi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen Ege Bölgesi'nin en tanınan acı ve tatlı biberi Emcelli üretimiyle üzüyor. Biberin fiyatı düşerken mahalle muhtarı ve çiftçiler üretimin azalmasındaki sebebi açıkladı.

Eskiden 250 liraydı şimdi 50 liraya düştü! Artık parmakla sayılır hale geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 14:30

’nın ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi’nde asırlardır ata tohumu ile yetiştirilen acı ve tatlı Emcelli biberlerinin üretimi yok oluyor. Ege Bölgesi’nde ün kazanmış biberinin kilo fiyatı da düştü. Mahallede biber üretimi yapan çiftçi sayısı beşi geçmezken, her geçen yıl bağcılığın yaygınlaşmasıyla birlikte üretim giderek azalıyor.

Eskiden 250 liraydı şimdi 50 liraya düştü! Artık parmakla sayılır hale geldi

''BİBER ÜRETİMİ PARMAKLA SAYILIR HALE GELDİ''

Piyasaya ilk çıktığında 200-250 liradan satılan Emcelli biberleri bu aralar pazarda 40-50 lira arasında satılıyor. Mahalle muhtarı Sezai Küçüközkan, geçmiş yıllarda her ailenin bahçesinde biber yetiştirip Sarıgöl ve Alaşehir pazarlarında satış yaptığını belirterek, "Mahallemize özgü biberlerimiz eskiden ünü Ege bölgesine kadar yayılmıştı. Son yıllarda coğrafi işaret belgesi de almıştık. Ancak artık her yer üzüm bağına dönüştü. Bu nedenle biber üretimi parmakla sayılacak hale geldi" dedi.

Eskiden 250 liraydı şimdi 50 liraya düştü! Artık parmakla sayılır hale geldi

KIŞLIK VE KURUTMALIK İÇİN ÇOK ARANIYOR

Emcelli Mahallesi’nde biber üreticiliğini sürdüren Hüseyin Karcı ise ata tohumu ile üretim yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Kendimize özgü biberlerimizin kendi tohumlarını alıp her yıl yeniden ekiyoruz, özü değişmiyor. Mahallemizde bir arkadaş serada, biz dört arkadaş da üzüm bağlarının arasında ünlü biberimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Turşuluk, kışlık ve kurutmalık için çok aranıyor. Sonuna kadar ata biberimizi yaşatmaya çalışacağım" diye konuştu.

Eskiden 250 liraydı şimdi 50 liraya düştü! Artık parmakla sayılır hale geldi
ETİKETLER
#Manisa
#sarıgöl
#Emcelli Biber
#Bahçe Üretimi
#Yerel Üretim
#Ata Tohumu
#Bağcılık
#Ekonomi
